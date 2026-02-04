സ്പീഡ് ബോട്ടും പട്രോളിങ് കപ്പലും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 15 മരണം, രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ഊര്ജിതം
ഗ്രീസില് ബോട്ട് അപകടം. സ്പീഡ് ബോട്ടും പട്രോളിങ് കപ്പലും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് നിരവധി പേര് മരിച്ചു.
Published : February 4, 2026 at 9:44 AM IST
ഏഥൻസ്: സ്പീഡ് ബോട്ടും പട്രോളിങ് കപ്പലും കൂട്ടിയിടിച്ച് 15 പേർ മരിച്ചു. ഗ്രീസിലെ കിഴക്കൻ ഈജിയൻ ദ്വീപായ ചിയോസിലാണ് സംഭവം. കുടിയേറ്റക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സ്പീഡ് ബോട്ടും ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പട്രോളിങ് കപ്പലും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. പട്രോളിങ് ബോട്ടുകൾ, ഹെലികോപ്റ്റർ, മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
കടലിൽ നിന്ന് 11 പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 14 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചതോടെ മരണ സംഖ്യ 15 ആയി ഉയർന്നു. 11 കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 25 കുടിയേറ്റക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ചിയോസിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റു.
സ്പീഡ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ആകെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ല, നാല് പട്രോളിങ് കപ്പലുകൾ, ഒരു വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്റർ, മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. അപകടം നടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടത്തിയിട്ടില്ല.
പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ചതോടെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടുതൽ ആളുകളെ സഹായത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചിയോസിലെ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മേധാവി മിച്ചാലിസ് ജിയാനക്കോസ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലർക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെന്ന് ജിയാനക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമാണ് ഗ്രീസ്. നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുർക്കി തീരത്ത് നിന്ന് കിഴക്കൻ ഈജിയന് അടുത്തുള്ള ഗ്രീക്ക് ദ്വീപുകളിലേക്കാണ് പലരും പലായനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് അധികാരികളുടെ വർധിച്ച പട്രോളിങ് കാരണം അനധികൃതമായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്.
ഗ്രീസും മറ്റ് നിരവധി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തടങ്കലുകൾ വർധിപ്പിച്ചതോടെ നിരവധി കുടിയേറ്റ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെക്കാലമായി ഒരു കടുത്ത ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് അഭയം തേടുന്നവരുടെയും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള മറ്റ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായതിനുശേഷം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചർച്ച മാറി, തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടായി.
