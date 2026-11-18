റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം; ആകാശത്ത് വച്ച് തന്നെ തകർത്തെന്ന് സഖ്യസേന
സൗദി അറേബ്യയിലെ ജനവാസ മേഖലകളെയും നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹൂതികള് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ്. Coalition destroys Houthi missile targeting Riyadh
Published : November 18, 2026 at 11:46 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതികള് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമം അറബ് സഖ്യസേന പരാജയപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ റിയാദിന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട മാരകശേഷിയുള്ള ക്രൂസ് മിസൈൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ വിജയകരമായി തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
"ഹൂതികൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊടുത്തുവിട്ട ക്രൂയിസ് മിസൈൽ സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായി കണ്ടെത്തുകയും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു" -സഖ്യ സേന അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ ജനവാസ മേഖലകളെയും നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹൂതികള് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയുടെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
തുടരുന്ന ഭീഷണി, ശക്തമായ പ്രതിരോധം
മേഖലയിലെ സമാധാനം തകർക്കാൻ ഹൂതികൾ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആക്രമണവുമെന്ന് സഖ്യസേന കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശക്തമായി തന്നെ നേരിടുമെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സൗദിയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, എണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സഖ്യസേനയുടെ അത്യാധുനിക മിസൈൽ പ്രതിരോധ കവചങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആക്രമണങ്ങളെയും വഴിയിൽ വെച്ചുതന്നെ തകർക്കുകയാണ് പതിവ്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്ക
റിയാദിന് നേരെയുണ്ടായ പുതിയ ആക്രമണശ്രമം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വീണ്ടും കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ യെമൻ സമാധാന ചർച്ചകളെ ബാധിക്കുമെന്നും മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഭീകരരിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയാൻ ആഗോള സമൂഹം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിവിധ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സഖ്യസേന അതിർത്തി മേഖലകളിലും റിയാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വ്യോമനിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൂതികൾ എന്തിനാണ് സൗദി അറേബ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നത്?
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ യെമനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി കേവലം മണൽത്തീരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചോരയും പുകയുമുയരുന്ന ഒരു യുദ്ധക്കളം കൂടിയാണ്. യെമനിലെ സായുധ വിമത ഗ്രൂപ്പായ ഹൂതികൾ നിരന്തരമായി സൗദിക്ക് നേരെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൂതികൾ സൗദിയെ ഇത്രയധികം ആക്രമിക്കുന്നത്?
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്ര ചെന്നെത്തുന്നത് മതപരമായ ചേരിതിരിവുകളിലും, പ്രാദേശിക മേധാവിത്വത്തിനായുള്ള വൻശക്തികളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലുമാണ്. ഈ ശത്രുതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം 2015-ൽ തുടങ്ങിയ യെമൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധമാണ്. 2014-15 കാലഘട്ടത്തിൽ യെമനിലെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഹൂതികൾ തലസ്ഥാനമായ സനാ പിടിച്ചെടുത്തു.
തങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്കരികിൽ ഒരു വിമത ഗ്രൂപ്പ് അധികാരം പിടിക്കുന്നത് ഭീഷണിയായി കണ്ട സൗദി അറേബ്യ, ഹൂതികൾക്കെതിരെ ഒരു സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ച് യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചു. തങ്ങൾക്കെതിരെ ബോംബ വർഷിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രതികാരമെന്നോണമാണ് ഹൂതികൾ സൗദി നഗരങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇറാനും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള 'പ്രോക്സി യുദ്ധം'
ഹൂതികൾ എന്നത് കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല. അവർക്ക് പിന്നിൽ സൗദിയുടെ കടുത്ത ശത്രുവായ ഇറാൻ ഉണ്ട്. ഹൂതികൾക്ക് അത്യാധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും നൽകി സഹായിക്കുന്നത് ഇറാനാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇറാനും സുന്നി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സൗദി അറേബ്യയും നടത്തുന്ന നിഴൽ യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാന കരുക്കളാണ് ഹൂതികൾ.
സൗദിയുടെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലൊടിക്കുക വഴി തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹൂതികൾ കരുതുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉത്പാദകരായ സൗദിയുടെ 'അരാംകോ' പോലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികളെ ഹൂതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സൗദി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തളർത്താനാണ്. ബാബ് അൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകശ്രദ്ധ നേടാനും സൗദിക്ക് മേൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം ചെലുത്താനും ഹൂതികൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം
ഹൂതികൾ യെമനിലെ 'സെയ്ദി ഷിയാ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ വഹാബി/സലഫി പ്രത്യയശാസ്ത്രം തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ഹൂതികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യ അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയായതിനാൽ, അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഹൂതികൾ കാണുന്നത്.
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