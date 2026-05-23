ചൈനയിലെ കൽക്കരി ഖനിയിൽ സ്ഫോടനം; 82 പേർ മരിച്ചു, സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക ദുരന്തം
ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയിലെ ലിയുഷെന്യു കൽക്കരി ഖനിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:29 നാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.247 തൊഴിലാളികൾ കൽക്കരി ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ പുറത്തെത്തിച്ചു.
Published : May 23, 2026 at 3:28 PM IST
ബെയ്ജിങ്:വടക്കൻ ചൈനയിലെ കൽക്കരി ഖനിയിലുണ്ടായ വാതക സ്ഫോടനത്തിൽ ഇതുവരെ 82 പേർ മരിച്ചതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ. ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയിലെ ലിയുഷെന്യു കൽക്കരി ഖനിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിന്ഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സ്ഫോടന സമയത്ത് 247 തൊഴിലാളികൾ കൽക്കരി ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ പുറത്തെത്തിച്ചു. അപകടത്തിൽ കാണാതായ ഒമ്പത് പേർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തീവ്രമായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.
സമീപ വർഷങ്ങളിലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ ചിലർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. വിഷാംശമുള്ളതും ദുർഗന്ധമില്ലാത്തതുമായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് പരിധിയിൽ അധികമായതാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ സിസിടിവി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ട്രെച്ചറുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതും ആംബുലന്സുകളും ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തിയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിൻഹുവയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു
പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കി ."എല്ലാ മേഖലകളും വകുപ്പുകളും ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണമെന്നും, ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയിൽ നിരന്തരം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു വലുതും വിനാശകരവുമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കുറവ്
ചൈനയിലെ ദരിദ്ര പ്രവിശ്യകളിലൊന്നായ ഷാൻക്സി രാജ്യത്തിൻ്റെ കൽക്കരി ഖനന തലസ്ഥാനമാണ്. സമീപ ദശകങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഖനികളിൽ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലപ്പോഴും അയഞ്ഞതും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുമായ ഈ വ്യവസായത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു.
2023 ൽ വടക്കൻ ഇന്നർ മംഗോളിയ മേഖലയിലെ ഒരു തുറന്ന കുഴിയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ചയിൽ കൽക്കരി ഖനിയിലെ 53 പേർ മരിച്ചു. 2009 ൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഹീലോങ്ജിയാങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഖനിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 100 ലധികം പേരും മരിച്ചു. റെക്കോർഡ് വേഗതയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷി സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഉപഭോക്താവും ഏറ്റവും വലിയ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം നടത്തുന്ന രാജ്യവുമാണ് ചൈന.
