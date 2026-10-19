ഇന്ത്യ- യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ; സൂചന നൽകി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ
നാളെ മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കവെയാണ് പ്രതികരണം.
Published : October 19, 2026 at 3:14 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-യുഎസ് നിർണായക വ്യാപാര കരാർ അവസാനഘട്ടത്തിലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഊർജ ഇളവുകൾ, ഉപരോധ നയം തുടങ്ങിയ വ്യാപാര പരിഗണനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കരാർ ആണിത്. നാളെ മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കവെയാണ് പ്രതികരണം.
"ആഗോള വിതരണത്തെയും വിലകളെയും ബാധിച്ചതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്" മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന മാർക്കോ റൂബിയോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറികളിൽ ഒന്നായ ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ കാണാൻ വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#WATCH | United States Secretary of State Marco Rubio says, "...We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that."— ANI (@ANI) October 19, 2026
On Russian oil and gas, United States Secretary of State Marco Rubio said, "We've had to waive sanctions over the past few… pic.twitter.com/rFNkHAUDEo
ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒരു യഥാർഥ വസ്തുതയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക്, ഇതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം നേടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊരു ഒഴികഴിവല്ല, പക്ഷേ വിദേശനയം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. 2026 ലെ ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം ഉപരോധ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നവരെ ദ്വിതീയ താരിഫുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള താരിഫ് 25% ൽ നിന്ന് 18% ആയി യുഎസ് കുറയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25% അധിക തീരുവ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പകരമായി, യുഎസ് വ്യാവസായിക, തെരഞ്ഞെടുത്ത കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള താരിഫ് കുറയ്ക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. യുഎസ്-ഇന്ത്യ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ വളരെ കാലമായി നടന്നു കൊണ്ടിരുക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ചർച്ചകൾ ഒരു "ലാൻഡിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക്" അടുക്കുകയാണെന്ന് ഇഎഎം ജയശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് കയറ്റുമതി 23 ശതമാനം ഉയർന്ന് 44.4 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം വ്യാപാര കമ്മി കുറഞ്ഞു.
Also Read: വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയേക്കും, വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കും; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്