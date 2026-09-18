കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേപ്പാള് മഞ്ഞുപാളി-പാറ വിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായെന്ന് വിലയിരുത്തല്
അതേസമയം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാത്രമല്ല ഓഗസ്റ്റ് 26ലെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ലോക കാലാവസ്ഥ ആട്രിബ്യൂഷന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Published : September 18, 2026 at 8:49 AM IST
ബെംഗളൂരു: മനുഷ്യ നിര്മ്മിത ആഗോള താപനം ഹിമാലയന് പാളികളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നേപ്പാളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്ന റിപ്പോര്ട്ട്. വേള്ഡ് വെതര് ആട്രിബ്യൂഷന് പുറത്ത് വിട്ട ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2015ലുണ്ടായ നേപ്പാള് ഭൂകമ്പവും വര്ഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിലെ പാറകളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും ദുരന്തത്തില് കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നും വിശകലനത്തില് പറയുന്നു.
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ഇത് കേവലം ഒരു കടുത്ത കാലാവസ്ഥയുടെ മാത്രം ഫലമല്ല. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വര്ഷങ്ങളായി ഉണ്ടായ ദുരന്തമാണിതെന്ന് ഈ വിശകലനം നടത്തിയ ലണ്ടന് ഇംപീരിയല് കോളജിലെ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകനായ ബെന് ക്ലാര്ക്ക് വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
നേപ്പാളും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിര്ത്തിയില് കൂറ്റന് മഞ്ഞുമല പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ ദുരന്തത്തില് 1300 ലേറെ പേരാണ് മരിച്ചത്. അയ്യായിരം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഹിമാനി പൊട്ടിയതോടെ ത്രിശൂലി നദി വഴി വെള്ളവും മഞ്ഞും മറ്റ് അവശിഷടങ്ങളും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തി.ശതകോടി ഡോളറുകളുടെ നഷ്ടമാണ് ഈദുരന്തം സമ്മാനിച്ചത്.
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ഹിമാലയന് മേഖലകളിലെ ഉയരുന്ന താപനില ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞുമലകളുടെ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടന്ന മേഖലകളിലെ മലകളില് വിള്ളലുണ്ടാക്കാന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഇവര് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. ഇതിനര്ത്ഥം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കേവലം ദുരന്തങ്ങള് മാത്രമല്ല സമ്മാനിക്കുന്നത് മറിച്ച് പര്വതങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിനെ പോലും ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മലനിരകളുടെ താഴ്വരകളില് താമസിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങള്ക്ക് വലിയ ഭീഷണി ഇതുയര്ത്തുന്നു.
എണ്ണ, വാതകം, കല്ക്കരി എന്നിവ കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഹരിതഗേഹവാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളല് മൂലം സംഭവിച്ച കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില് കൂടി ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം ഈ വിശകലനത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. നിരവധി പ്രക്രിയകള് ഈ മലഞ്ചെരിവിനെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദുര്ബലമാക്കുകയും ചൂട് തീവ്രമാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിശകലനത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ആഗോളതാനം ഉയര്ന്ന മലഞ്ചെരിവുകളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നു
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മഞ്ഞുരുകലിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതാപനം മൂലം പര്വതനിരയുടെ നൂറ് മീറ്റര് അതായത് 328 അടി വരെ വന്തോതില് മഞ്ഞുരുകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില് മഞ്ഞുപാളികള് ഉരുകിയത് മൂലം ഇവിടുത്തെ പാറകളെയും ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അയ്യായിരം മീറ്ററില് പാറകള് മഞ്ഞില്ലാതെ വര്ഷം മുഴുവനും നിലനില്ക്കുന്നത് മൂലം അവ ദുര്ബമാകുന്നുവെന്ന് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന ഗ്രാസ് സര്വകലാശാലയിലെ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന് ജേക്കബ് സ്റ്റെയിനര് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിച്ച ആളല്ല സ്റ്റെയിനര് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഹിമാലയന് നിരകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. അതായത് നൂറ് കണക്കിന് വര്ഷങ്ങളായി മഞ്ഞുമലകള്ക്കടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പാറകള് ഇപ്പോള് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ് നഷ്ടമാകുന്നത് തന്നെയാണ് പര്വത നിരകളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രതിവര്ഷം അരമീറ്ററിലേറെ അതായത് 1.6 അടിയിലധികം എന്നതോതില് ഹിമാലയത്തില് മഞ്ഞുപാളികള് ഉരുകുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് കണ്ടെത്തലുണ്ട്. ദുരന്തമുണ്ടായ മേഖലയിലെ ലാങ്ടാങ് ഹിമാനി 1990 ന് ശേഷം അര കിലോമീറ്ററോളം അതായത് 0.3 മൈലുകള് ഉരുകി. ഇതോടെ മഞ്ഞില് പുതഞ്ഞിരുന്ന പാറകള് പുറത്ത് കാണാനാകുന്ന അവസ്ഥയിലായി.
ധ്രുവപ്രദേശങ്ങള്ക്ക് പുറത്ത് ഹിമാലയന് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഞ്ഞുള്ളത്. 63000 ഹിമാനികള് ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ഇത് ഏഷ്യയിലെ പത്തോളം നദീകളിലെ ജലസംവിധാനത്തെയും ശതകോടി ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഊര്ജ്ജം, ജീവിതോപാധി സുരക്ഷ എന്നിവയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് സമുദ്രനിരപ്പിന്റെ 4500 മുതല് ആറായിരം വരെയുള്ള മഞ്ഞുപാളികളുടെ 78ശതമാനവും ഇന്ന് കൊടുംചൂടിന് ഇരയായിരിക്കുന്നു. രണ്ടായിരത്തിനും 2019നുമിടയില് പ്രതിവര്ഷം 26700 കോടി ടണ് മഞ്ഞ് നഷ്ടമായതായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് ഗിസയിലെ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡിന്റെ മൊത്തം ഭാരമായ 46500ന് സമാനമായ മഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി.
ഹിമാനികള് ചുരുങ്ങുമ്പോള് ഇവ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാറകള്ക്ക് നല്കുന്ന സംരക്ഷണവും മര്ദ്ദവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വെള്ളവും ഉണ്ടാകുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 26ലെ ദുരന്തത്തിന് ആഴ്ചകള്ക്ക് മുമ്പ് അസാധാരണ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില് കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഭൂകമ്പം അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഭൗമഘടകങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ശിലാഘടനയെ ദുര്ബലമാക്കി. ഇതിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ദുരന്തത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയല് കോളജ് കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഫ്രെഡറിക്കോ ഒട്ടോ പറയുന്നു.
ദുരന്തം വെളിവാക്കുന്നത് പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ പരിമിതികള്
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണത്തനും നേരത്തെയുള്ള ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പുകള്ക്കുമുള്ള കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ദുരന്തം നമുക്ക് നല്കുന്ന പാഠം.
നേപ്പാള് ദുരന്തം ലഘൂകരിക്കല് നടപടികളും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇക്കുറി ഉണ്ടായ ദുരന്തം ഇതിനെയെല്ലാം കാറ്റില്പറത്താന് തക്ക ശേഷിയു്ളതായിരുന്നു. മഴമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രളയം നുക്ക് മണിക്കൂറുകള്ക്കോ ദിവസങ്ങള്ക്കോ മുമ്പോ പ്രവചിക്കാനാകും. എന്നാല് മലഞ്ചെരിവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുരന്തം പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ്.
സമതലങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാള് വെല്ലുവിളികള് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളില് കഴിയുന്നവര് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രഞ്ജയായ ഒട്ടോ പറുന്നു. ചൂടിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റം പോലും ഇവരെ സാരമായി ബാധിക്കാമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ഉയര്ന്ന മേഖലകളിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഭൗമ നിരീക്ഷണവും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം വെല്ലുവിളികള് കുറയ്ക്കാന് സഹായമായേക്കാം. എന്നാല് നദികള്ക്കൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്, പാതകള്, ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികള്, എന്നിവ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഹിമാലയന് മേഖലകളില് ഇതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും ഇവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ഹിമാനികള് താപമാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടം അസ്ഥിരതകള്ക്ക് പാത്രമാകുകയാണ്.
മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികള് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പരമപ്രധാനം. ഇത് ആഗോള താപനില വര്ദ്ധിക്കാനിടയാക്കുന്നുവെന്നും ഒട്ടോ പറയുന്നു. നമ്മള് ചര്ച്ച ചെയത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹിമാനികള് ഉരുകാനും പാറകളുടെ ആവരണം ഉരുകാനും കാരണമാകുന്നു. ചൂട് കൂടുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്കം കൂടിയേക്കാം . അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളും സര്വസാധാരണമാകാമെന്നും അവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.