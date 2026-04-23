'ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആറ് മാസമെടുത്തേക്കും'; എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നു തന്നെ, മുന്നറിയിപ്പുമായി പെൻ്റഗൺ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കം ആറു മാസത്തോളം സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.

Published : April 23, 2026 at 4:21 PM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ മൈനുകൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാൻ ആറ് മാസമെടുക്കുമെന്ന് പെൻ്റഗൺ. ഇത് എണ്ണവില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് യുഎസ് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ്- ഇസ്രയേൽ ഇറാന് നേരെ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. സുപ്രധാനമായ ജലപാത അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് എണ്ണ, വാതക വിലകൾ കുത്തനെ ഉയരുകയും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന പാതയായതിനാൽ ആഗോള പ്രത്യാഘാതത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി ഉപരോധം പിൻവലിച്ചാലും പഴയ ഗതിയിലാകാനും ജലപാതയിലെ ഖനികൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ആറു മാസത്തോളം എടുത്തേക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാഷിംഗ്‌ടൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യുദ്ധസാഹചര്യം അവസാനിക്കാതെ മൈൻ നീക്കം തുടങ്ങാനാകില്ല.

നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ കടലിടുക്കിലും പരിസരത്തും 20 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന വിവരം വിപണികളെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാഴ്‌ത്തുന്നു. ഇവയുടെ കൃത്യമായ ഗതിനിർണയത്തിന് സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കപ്പലുകൾ മൈനുകളിൽ ഇടിക്കാനും തുടർന്ന് വലിയ സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ ഭാഗവും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് മൈനുകൾ കണ്ടെത്തണം. ശേഷം അവയെ അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടിച്ചുകളയുകയോ നിർവീര്യമാക്കുകയോ വേണം.

ഇതിനുശേഷമേ വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് പൂർണ സുരക്ഷയോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാകൂ. യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്‌പീക്കർ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം വെടിനിർത്തലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ ആക്രമണങ്ങളോ മൈനുകളോ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം കാരണം കുറച്ച് കപ്പലുകൾ മാത്രമേ അതിലൂടെ കടന്നുപോയുള്ളൂ. ഏപ്രിലിൽ ആദ്യം, തങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ജലപാതയിലൂടെ കടന്നുപോയതായി യുഎസ് നാവികസേന പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ ചാനൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സൈനിക കപ്പലുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു. യുകെയും ഫ്രാൻസും നയിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് 30-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക ആസൂത്രകരുമായി ലണ്ടൻ ചർച്ചകൾ നടത്തി. കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രതിരോധ സഖ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി അറിയിച്ചു.

