96500 കോടി ഡോളർ മൂല്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ആന്ത്രോപിക്
ക്ലോഡ് ചാറ്റ്ബോട്ടിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി ആന്ത്രോപിക്. മുന് മോഡലുകളെക്കാൾ മികച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആന്ത്രോപിക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ AI മോഡലായ ക്ലോഡ് ഓപസ് 4.8 പുറത്തിറക്കി.
Published : May 29, 2026 at 12:51 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ക്ലോഡ് ചാറ്റ്ബോട്ടിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി ആന്ത്രോപിക്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് വ്യാഴാഴ്ച 6500 കോടി ഡോളർ സ്വകാര്യ ഫണ്ടിംഗ് സമാഹരിച്ചതായി പറഞ്ഞു. ഇത് ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ മൂല്യം 96500 കോടി ഡോളറായി ഉയർത്തി.
വിപണി മൂല്യത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വരുമാനത്തിലും ആന്ത്രോപിക്ക് മുഖ്യ എതിരാളിയായ ചാറ്റ്ജിപിടി നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പൺഎഐയേക്കാൾ മുന്നിലാണ് എന്നാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ക്ലോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് എഴുതാനും അവരുടെ പേരിൽ മറ്റ് ജോലികളും വ്യക്തിഗത ജോലികളും ചെയ്യാനും ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോൾ 4700 കോടി ഡോളർ വാർഷിക വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് പറയുന്നത്.
മുൻ ഓപ്പൺഎഐ നേതാക്കളായ ഡാരിയോ അമോഡെയ് , ഡാരിയോ അമോഡെയ് എന്നിവർ 2021 ൽ ആന്ത്രോപിക് കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു.ഇപ്പോൾ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ റോക്കറ്റ്, എഐ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം രണ്ട് എഐ സ്ഥാപനങ്ങളും പരസ്യമായി വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളും ഇപ്പോഴും അവർ നേടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇത് ഒരു എഐ ബബിൾ( എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുള്ള അമിതമായ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും കാരണം നിക്ഷേപകർ പണം വാരിക്കോരി എറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക കുമിളയാണ് എഐ ബബിൾ) ആശങ്കകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആന്ത്രോപിക്, പുതിയ റൗണ്ട് ഫണ്ടിംഗിന് നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളായ ആൾട്ടിമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ, ഡ്രാഗണിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഗ്രീനോക്സ് ക്യാപിറ്റൽ, സെക്വോയ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിവക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതായി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിൽ തുടരുന്നതിനും ക്ലോഡിനെ കൂടുതൽ ജോലി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഈ ഫണ്ടിംഗ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും,” ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ കൃഷ്ണ റാവുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കോഡിംഗിലും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളിലും മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ആന്ത്രോപിക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ AI മോഡലായ ക്ലോഡ് ഓപസ് 4.8 പുറത്തിറക്കി.
ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയെ എഐ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്നിട്ടും,ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ അതിവേഗ വളർച്ചയും ക്ലോഡിൻ്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയും ഓപ്പൺഎഐയെ പിടിച്ചുനിർത്തി.
12200കോടി ഡോളർ ഫണ്ട്റൈസിംഗ് റൗണ്ടിന് ശേഷം 85200കോടി ഡോളർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് മാർച്ചിൽ ഓപ്പൺ എഐ അവസാനമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ മൂല്യം 80000കോടി ഡോളറായിരുന്നു, എന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ കമ്പനി മസ്കിന്റെ xAI-യുമായി ലയിച്ചതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മൂല്യം 1.25 ലക്ഷം കോടി ഡോളറായി വളർന്നു.
കമ്പനി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ദൗത്യത്തെ വഞ്ചിച്ചോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴ്ചകൾ നീണ്ടുനിന്ന ജൂറി വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം, ഓപ്പൺഎഐ സഹസ്ഥാപകനും ആദ്യകാല ദാതാവുമായ മസ്കിൻ്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫെഡറൽ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് അഭിലാഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന തടസ്സവും ഓപ്പൺഎഐ നീക്കി.കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞു.
ക്ലോഡിനെതിരെ ട്രംപ്
വിജയങ്ങൾ നേടിയെങ്കിലും ആന്ത്രോപിക് ഈ വർഷം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലോഡ് പോലുള്ള എഐ ഉപകരണങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഒരു കടുത്ത നിയമ പോരാട്ടം ആന്ത്രോപിക്കിനെ ബാധിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്രംപ് എല്ലാ യുഎസ് ഏജൻസികളോടും ക്ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു. പെൻ്റഗണും സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് കമ്പനിയെ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ റിസ്ക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് ഫെഡറൽ കോടതികളിലൂടെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തർക്കത്തിൽ ആന്ത്രോപിക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു
അതേ സമയം, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വ്യാപകമായി ലഭ്യമല്ലാത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ മോഡലായ മൈത്തോസിൻ്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ ശേഷികളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് ആന്ത്രോപിക് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. എഐ യുടെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണത്തിനും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർമാർ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം പൊതുനന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുമുള്ള പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിന് മുന്നോടിയായി വത്തിക്കാനിൽ ആന്ത്രോപിക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
Also read:മെറ്റയുടെ മെഗാ നീക്കം; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇനി പ്രീമിയം സേവനങ്ങളോടെ