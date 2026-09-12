സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണം: നിർണായക രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട് സിഐഎ
രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടത് അസാധാരണമായ സുതാര്യതയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് സിഐഎ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് വ്യക്തമാക്കി
Published : September 12, 2026 at 12:06 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയെ നടുക്കിയ സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സിഐഎ. ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് അൽ ഖ്വായിദയെക്കുറിച്ചും ഒസാമ ബിൻ ലാദനെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ബ്രീഫിങ് രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂവായിരത്തോളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.
രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടത് അസാധാരണമായ സുതാര്യതയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് സിഐഎ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ഉന്നത ഭരണാധികാരികൾക്കായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രതിദിന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത്രയധികം ഒരുമിച്ച് പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
1998 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ ക്ലിൻ്റന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് മുതൽ 2001 സെപ്റ്റംബർ 12ലെ റിപ്പോർട്ട് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭീകരർ കൂട്ടനാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ തേടുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള 1998ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ബിൻ ലാദനെയും മറ്റ് തീവ്രവാദികളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്രമണം രണ്ട് വർഷം മുൻപേ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും അമേരിക്കൻ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരവും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും 2001 സെപ്റ്റംബർ 12ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
1998 ഏപ്രിലിലെ രേഖകളിൽ താലിബാൻ്റെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകളുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തങ്ങളുടെ അതിഥിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബിൻ ലാദനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറാൻ താലിബാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സോവിയറ്റ് അധിനിവേശ കാലത്ത് ലാദൻ നൽകിയ സഹായങ്ങളോടുള്ള നന്ദി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ താലിബാൻ മടികാണിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
വിമാനങ്ങൾ ഇടിച്ചിറക്കാൻ പദ്ധതി
അമേരിക്കയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ബിൻ ലാദൻ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി 1998 ജൂലൈയിൽ തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാഷിങ്ടണിൽ ആക്രമണം നടത്താനാണ് ലാദൻ കൂടുതൽ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നതെന്നും സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വിമാനം അമേരിക്കൻ നഗരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കാൻ അൽ ഖ്വായിദ പദ്ധതിയിടുന്നതായും രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിമാനം റാഞ്ചാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് 1998 ഡിസംബറിലും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ മറികടന്ന് ഭീകരർ പരിശീലനം നടത്തിയതായും ബിൻ ലാദൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ചിലർ വിമാനം റാഞ്ചാൻ പരിശീലനം നേടിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡേർട്ടി ബോംബുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള ലാദൻ്റെ ശ്രമങ്ങളും രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ പ്രഹരശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ 1999 ജൂണിൽ ഭീകരർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
പ്രകോപനമില്ലാതെ അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കാൻ മടിയാണെന്ന് കാണിച്ച് ലാദൻ താലിബാനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. 2001ൽ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് ഡബ്ലിയു ബുഷിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ജൈവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ലാദൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ലാദൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായി ആക്രമണത്തിന് ഒരു മാസം മുൻപുള്ള റിപ്പോർട്ടും ശരിവയ്ക്കുന്നു. 1998ൽ അമേരിക്കൻ എംബസികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൂചനയായിരുന്നു. വിമാനം റാഞ്ചുന്നതിനോ മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കോ മുന്നോടിയായി ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി 2001 ഓഗസ്റ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ലാദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ്ബിഐ അന്ന് എഴുപതോളം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിവരങ്ങൾ നൽകിയവരുടെ പേരുകളും മറ്റ് വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചോ അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ പുതിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സിഐഎ, എഫ്ബിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ എന്ന പുതിയ പദവിയും നാഷണൽ കൗണ്ടർ ടെററിസം സെൻ്ററും രൂപീകരിച്ചത്.
രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച വൈറ്റ് ഹൗസ്, നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സും സമാനമായ രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ക്ലിൻ്റൻ, ബുഷ് ഭരണകൂടങ്ങളിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 2002 മുതൽ 2004 വരെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഭാഗമാണിത്.
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