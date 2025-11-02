ETV Bharat / international

സ്വര്‍ണത്തിന് നികുതി ചുമത്തി, വില കുത്തനെ കൂടും; വൻ നീക്കവുമായി ചൈന

ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ രണ്ട് ഭീമന്‍മാരായ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കള്‍, സ്വര്‍ണ വില്‍പ്പനയിലെ നികുതി ഇളവുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കം ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു

Gold Jewellery (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 7:30 AM IST

ഷാങ്ഹായ്‌: ആഗോളതലത്തില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്ന സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ വൻ മാറ്റവുമായി ചൈന. ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ വിപണിയുള്ള ചൈന സ്വര്‍ണ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ദീർഘകാലമായി നൽകിവന്നിരുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നവംബർ 1 മുതൽ ചൈനയില്‍ പുതിയ നികുതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതോടെ ആഗോള വിപണിയെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ചൈനയില്‍ നിന്ന് വില്‍ക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) ഇനിയുണ്ടാകുമെന്ന് ചൈനയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറിക്കിയ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആഭരണങ്ങൾ, സ്വര്‍ണ നാണയങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാത്തരം സ്വർണത്തിനും ഈ നയം ബാധകമാണ്.

ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്താണ് നികുതി ചുമത്തുന്നത്. ഇത് പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഈ നികുതി ഇളവ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വഴി സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ പ്രതീക്ഷ, എന്നാൽ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കൂട്ടും.

Gold Jewellery (Getty)

വാങ്ങിക്കൂട്ടലുകള്‍ ഗണ്യമായി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ആഗോളതലത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ചൈന നികുതി ചുമത്തുന്നത്. സ്വര്‍ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന സ്വീകരിക്കുന്ന ഏത് നടപടി ആഗോള വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കും. സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചാല്‍ ആളുകളുടെ വാങ്ങിക്കൂട്ടല്‍ കുറയുമെന്നും ഇത് തങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വ്യവസായ വിശകലന വിദഗ്‌ധൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഇറക്കുമതിയില്‍ ഗുണം ചെയ്യും

ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ രണ്ട് ഭീമന്‍മാരായ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കള്‍, സ്വര്‍ണ വില്‍പ്പനയിലെ നികുതി ഇളവുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കം ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു. ചൈനീസ് വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കാര്യമായ മാറ്റവും ആഗോള സ്വര്‍ണ വിലയെയും വ്യാപാര ചലനാത്മകതയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്തൃ രാജ്യമായ ചൈനയിൽ സ്വർണ വാങ്ങലുകൾ മന്ദഗതിയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയിലെ കുറവ് ആഗോള സ്വർണ വിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്‌ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര വിപണികളിലെ ആഘാതത്തെ ആശ്രയിച്ച് സ്വർണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരും. ആഗോള വില കുറഞ്ഞാൽ, വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് ഇന്ത്യയില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറയാൻ കാരണമാകും.

എന്നാല്‍, ചൈനയില്‍ വില കൂടിയാല്‍ അതുപോലെ ഇന്ത്യയെയും ബാധിക്കും. സ്വർണ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവിന് കാരണമാകും, ഇത് ചില്ലറ വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഇന്ത്യ, ഹോങ്കോംഗ്, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ അയൽ വിപണികളെയും ബാധിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ സ്വര്‍ണ വില

  1. നവംബര്‍ ഒന്നിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 28 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,300 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ്റെ വില 224 രൂപ കുറഞ്ഞ് 98,400 രൂപയിലെത്തി. 10 ഗ്രാമിൻ്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,23,000 രൂപയിലെത്തി.
  2. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,275 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 90,200 രൂപയിലെത്തി. 10 ഗ്രാമിൻ്റെ വില 250 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,12,750 രൂപയിലെത്തി.
  3. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 21 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,225 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ്റെ വില 168 രൂപ കുറഞ്ഞ് 73,800 രൂപയിലെത്തി. 10 ഗ്രാമിൻ്റെ വില 210 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92,250 രൂപയിലെത്തി.

Also Read: 'ദേ കുറഞ്ഞു ട്ടോ'... കേരളപിറവിയിൽ ആശ്വാസമായി സ്വർണവില

