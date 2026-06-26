ETV Bharat / international

താരിഖ് റഹ്‌മാനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്; ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ സർക്കാരിന് പിന്തുണ

ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ സുഗമമായ ഭരണത്തെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ധാക്കയുമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് സഹകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷി ജിൻപിംഗ് പറഞ്ഞു

XI JINPING VISITS BANGLADESH XI JINPING MEETS TARIQ RAHMAN CHINA SUPPORTS BANGLADESH NEW GOV BANGLADESH AND CHINA RELATIONS
XI JINPING (X.Com)
author img

By PTI

Published : June 26, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബീജിംഗ്: ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ സർക്കാരിന് പിന്തുണ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്. ധാക്കയിലെ പുതിയ സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാന മന്ത്രി താരിഖ് റഹ്‌മാനുമായി വെള്ളിയാഴ്‌ച ഷി ജിൻപിംഗ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. അഞ്ച് ദിവസത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ബീജിംഗിലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ ഓഫ് പീപ്പിളിൽ വെച്ച് റഹ്മാൻ ഷി ജിൻപിംഗിനെ കണ്ടു.

ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ സുഗമമായ ഭരണത്തെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ധാക്കയുമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് സഹകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷി ജിൻപിംഗ് റഹ്‌മാനോട് നോട് പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലാദേശുമായി പ്രധാന സഹകരണം രൂപപ്പെടുത്താനും ഹരിതവും എന്നാൽ കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വികസനം, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ചൈന തയ്യാറാണെന്ന് ഷി പറഞ്ഞതായി സർക്കാർ നടത്തുന്ന സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഷിയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് താരിഖ് റഹ്‌മാൻ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാവോ ലെജിയെ കാണുകയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. വ്യാഴാഴ്‌ച റഹ്‌മാൻ ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ലി ക്വിയാങ്ങുമായും ചർച്ച നടത്തി.

തുടർന്ന് അവർ 13 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. റഹ്മാനും ചൈനീസ് ജലവിഭവ മന്ത്രി ലി ഗുവോയിങ്ങും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം ടീസ്റ്റയുടെയും മറ്റ് നദികളുടെയും പരിപാലനത്തിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശിൽ പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതെങ്ങനെ?

2024 ഓഗസ്റ്റിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് തകർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് സർക്കാരിൻ്റെ 15 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വളരെക്കാലമായി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപി ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയതോടെയാണ് നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും രാജ്യത്ത് ഉയർന്ന് വന്നിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേഖ് ഹസീനക്ക് രാജിവച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് വഴിവച്ചത്.

Also read:യുദ്ധമേഖലകളിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണം; യുഎന്നിൽ നിലപാടറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

TAGGED:

XI JINPING VISITS BANGLADESH
XI JINPING MEETS TARIQ RAHMAN
CHINA SUPPORTS BANGLADESH NEW GOV
BANGLADESH AND CHINA RELATIONS
XI JINPING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.