ജനന നിരക്കിൽ കൂപ്പു കുത്തി ചൈന; 17 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവ്, നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി സർക്കാർ

7.92 ദശലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് 2025 ൽ ചൈനയിൽ ജനിച്ചതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1.62 ദശലക്ഷം, അഥവാ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 17 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

A woman lifts up a child in Beijing, China, on Jan. 15, 2026. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
ബീജിങ്: ഇതുവരെയില്ലാത്ത വിധം കുറഞ്ഞ ജനന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ചൈന. തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷമാണ് ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇടിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകത്തെ രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ ചൈനയിൽ 1.4 ദശലക്ഷം പേരുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ.

7.92 ദശലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് 2025 ൽ ജനിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1.62 ദശലക്ഷം, അഥവാ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 17 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. 2024 ൽ ജനന നിരക്കിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും അത് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ജനന നിരക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. തുടർച്ചയായ ഏഴു വർഷങ്ങളിലായി ജന സംഖ്യാ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

2025 ലെ ചൈനയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 140 കോടിയായിരുന്നു. ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് ജനസംഖ്യയിൽ വരുത്തിയത്. ഉയർന്ന മത്സരാധിഷ്‌ഠിതമായ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ചെലവുകളും സമ്മർദ്ദവും, ജീവിതച്ചെലവ് വഹിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, തൊഴിലില്ലായ്‌മ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയാണ് പ്രത്യുത്പാദനം വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചൈനയിലെ പ്രത്യുത്പാദന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണമായി നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതാണ് പ്രത്യുത്‌പാദന നിരക്ക് കുറയുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2020 ൽ ഇത് 1.3 ശതമാനമായിരുന്നു എന്നും ഈ വർഷം ഒരു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞെന്നും കണക്കുകൾ വൃക്തമാക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യാ പെരുപ്പത്തിൻ്റെ 2.6 ശതമാനമെന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ താഴെയാണിതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കുടുംബാസൂത്രണത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ നയങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാരണമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന നയമായിരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2015 ൽ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാകാം എന്നാക്കി നയം പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു. ജനസംഖ്യാപരമായ സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടതിനാൽ 2021 ൽ സർക്കാർ വീണ്ടും നയം പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുട്ടികളാകാമെന്നായിരുന്നു പരിഷ്‌കരണം.

ജനസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കാനായി വിവിധ സബ്‌സിഡികൾ വരെ ചൈനീസ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് 3,600 യുവാൻ(500 രൂപ) എന്ന വിധം സബ്‌സിഡികൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2025 ൽ ചൈന കോണ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെ മൂല്യവർധിത നികുതി ഇളവ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ 13 ശതമാനം നികുതിയാണ് കോണ്ടങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടത്. ജന സംഖ്യ വർധിപ്പിക്കാനായി ചൈന നയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളാണിവ.

കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കിൻ്റർഗാർഡനുകളും ഡേകെയറുകളും മാച്ച് മേക്കിങ് സേവനങ്ങളോടൊപ്പം നികുതി ഇളവ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2023 വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ചൈന.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

