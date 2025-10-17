ETV Bharat / international

സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങണം; പാക്-അഫ്‌ഗാന്‍ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ചൈന

ത്രികക്ഷി സംവിധാനത്തിലൂടെ ചൈന പാകിസ്ഥാനുമായും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു.

Armed Taliban security personnel operating an anti-aircraft gun watch the sky for Pakistani airstrikes during ongoing clashes between Taliban security personnel and Pakistani border forces in the Spin Boldak district of Kandahar Province on October 15,2025 (AFP)
ബെയ്‌ജിങ്: പാകിസ്ഥാനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി ചൈന. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമഗ്രവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിലെത്താനും ചൈന ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

"പാകിസ്ഥാനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും സൃഷ്‌ടിപരമായ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹാരം തേടുമെന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇത് ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റേയും പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും മേഖലയെ സമാധാനപരവും സുസ്ഥിരവുമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈന ഈ ശ്രമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു"- ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലിൻ ജിയാൻ പറഞ്ഞു.

പൂർണവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലൂടേയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും കൂടിയാലോചനകളിലൂടെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ചൈന പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചൈന ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാനിലെ തെഹ്‌രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ, ബലൂച് ലിബറേഷൻ ആർമി എന്നിവയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുവെന്ന കാബൂളിനെതിരായ ഇസ്ലാമാബാദിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളെച്ചൊല്ലി നിരവധി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചൈന ഇടയ്ക്കിടെ യോഗങ്ങൾ നടത്തി ത്രികക്ഷി സംവിധാനത്തിലൂടെ പാകിസ്ഥാനുമായും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി.

തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന പാകിസ്ഥാൻ ആരോപണങ്ങൾ അഫ്‌ഗാൻ താലിബാൻ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയും കാബൂളിലെ വ്യോമാക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണാത്മക നടപടികളാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പാക്-അഫ്‌ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ തെക്കന്‍ കാണ്ഡഹാര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. പാകിസ്ഥാന്‍ സൈന്യം ബുധനാഴ്‌ച വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം സ്‌പിന്‍ ബോള്‍ഡാക്ക് ജില്ലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിൽ 15 ഓളം സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ 100-ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. 80-ല്‍ അധികം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പരിക്കേറ്റ് പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പ്രാദേശിക ആശുപത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം, താലിബാന്‍ തങ്ങളുടെ രണ്ട് അതിര്‍ത്തി പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു തങ്ങളെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍, വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തി പോസ്റ്റുകളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ആറ് അര്‍ധസൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു ആക്രമണങ്ങളെയും ചെറുക്കുകയും 30 ഓളം താലിബാന്‍ സേനാംഗങ്ങളെ വധിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഇസ്ലാമാബാദ് അറിയിച്ചു.

