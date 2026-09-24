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യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വം ചൈന പിന്തുണയ്ക്കില്ല; യുഎസ് മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ്

ഈ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ നിലപാട് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ഉപദേഷ്‌ടാവ് ജോൺ ബോൾട്ടൺ. ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ഥിരാംഗം എന്ന നില തുടരാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പ്രതികരണം.

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The flag of the United Nations flies during the United Nations General Assembly (UNGA) at the UN headquarters (AP)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 3:38 PM IST

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വാഷിങ്ടണ്‍: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള നീക്കത്തെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ലന്ന് യുഎസ് മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് ജോൺ ബോൾട്ടൺ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ നിലപാട് മാറുമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 15 അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സമിതിയുടെ ഘടന മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, പരിഷ്‌കരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണെന്നും ബോൾട്ടൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപിക്കുന്നതിന് യുഎൻ ചാർട്ടറിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ ചൈന തടഞ്ഞേക്കാമെന്നുമാണ് ബോൾട്ടൻ്റെ സൂചന.

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"ഈ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ നിലപാട് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ഥിരാംഗം എന്ന നില തുടരാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥിതി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും സ്ഥിരാംഗത്വം നേടാൻ സാധ്യത തെളിയുകയും ചെയ്‌താൽ, പുതിയൊരു സ്ഥിരാംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ യുഎൻ ചാർട്ടർ ഭേദഗതിയെ ചൈന വീറ്റോ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രസീലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് നിർദേശങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ബോൾട്ടൺ, യുഎൻ തന്നെ വലിയ സംഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇതിനൊരു പരിഹാരമാർഗം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. യുഎൻ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മധ്യേഷ്യയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഏക ദീർഘകാല പരിഹാരം ടെഹ്‌റാനിലെ ഭരണകൂട മാറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുവെന്ന്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വാഷിങ്ടണിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സൗദി അറേബ്യയെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും സമ്മർദത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന "റിങ് ഓഫ് ഫയർ" തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെങ്കടലിലെയും ബാബ്-എൽ-മൻഡേബ് കടലിടുക്കിലെയും ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെന്നും ബോൾട്ടൺ വാദിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യുഎൻ രക്ഷാസമിതി

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം 1945-ലാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി സ്ഥാപിതമായത്. അന്നുമുതൽ സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമിതി വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ 15 അംഗരാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. വീറ്റോ അധികാരിയുള്ള അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചൈന, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ.

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UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
UN SECURITY COUNCIL EXPANSION
US EX NSA JOHN BOLTON
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