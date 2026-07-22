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കേരള തീരത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം; ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ചൈന

ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ 99-ാം സ്ഥാപക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ചൈനീസ് ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെ റിയർ അഡ്മിറൽ യു ജിയാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചത്

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China's Defence Attache to India, Rear Admiral You Jian ((Photo/X@China_Amb_India))
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By ANI

Published : July 22, 2026 at 7:49 AM IST

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ബെയ്ജിങ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ചൈനീസ് ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ചൈന. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സായുധ സേനകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് പ്രതിനിധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ 99-ാം സ്ഥാപക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ചൈനീസ് ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെ റിയർ അഡ്മിറൽ യു ജിയാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചത്. 2025 ജൂണിൽ കേരള തീരത്ത് എം വി വാൻ ഹായ് 503 എന്ന സിംഗപ്പൂർ ചരക്കുകപ്പലിനാണ് തീപിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ 12 ചൈനീസ് പൗരന്മാരെ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയും ചേർന്നാണ് അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചൈന ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ മാനുഷിക ഇടപെടലിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

china-thanks-india-for-kerala-coast-rescue
china-thanks-india-for-kerala-coast-rescue (china-thanks-india-for-kerala-coast-rescue)

സൈനിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം

ഇന്ത്യയുമായുള്ള സൈനിക ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ബെയ്ജിങ് തയാറാണെന്ന് യു ജിയാൻ പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര, സൈനിക തലങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താനും പരസ്‌പര വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ്. സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംഭാവന നൽകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പൊതുതാത്പര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാനപാലന ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സൈന്യവും നൽകിയ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സായുധസേനകൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനായി വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് പിന്തുണ

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ഷു ഫെയ്‌ഹോങ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹം കൂട്ടായ്മയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാന ധാരണകൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കളുടെ തന്ത്രപരമായ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം വിവിധ മേഖലകളിലെ ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും ക്രമാനുഗതമായി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് അംബാസഡർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ശാന്തതയും നിലനിർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളുമായ ഇന്ത്യയും ചൈനയും സുപ്രധാന അയൽക്കാരാണ്. പരസ്‌പരം സഹായിക്കുന്ന നല്ല അയൽക്കാരും പങ്കാളികളുമാകുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന താത്പര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഇത് ലോകത്ത് തന്നെ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും ഷു ഫെയ്‌ഹോങ് പറഞ്ഞു.

മോദി ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുന്നേറ്റം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്രിയാത്മകവും ഭാവി മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ളതുമായ ചർച്ചകളാണ് ന്യൂഡൽഹിയും ബെയ്ജിങ്ങും ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും വികസനത്തിൻ്റെയും ദേശീയ പുനരുജ്ജീവനത്തിൻ്റെയും നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നും മെച്ചപ്പെടട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് പ്രതിനിധികൾ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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TAGGED:

CHINA INDIA BILATERAL PARTNERSHIP
CHINESE DEFENCE ATTACHE
KERALA RESCUE MISSION
INDIA CHINA DEFENCE COOPERATION
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