പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം ലക്ഷ്യം; അഞ്ചിന നിർദേശങ്ങളുമായി ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും

ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്‌നപരിഹാരം വേണം. അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

By PTI

Published : April 1, 2026 at 11:13 AM IST

ബെയ്ജിങ്: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി അഞ്ചിന സമാധാന നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാറും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയും ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അഞ്ചിന സമാധാന നിർദേശങ്ങൾ

ശത്രുത ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുക, സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുക, യുദ്ധബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. ഇറാൻ്റെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരവും അതിർത്തി സുരക്ഷയും സംരക്ഷിച്ച് എത്രയും വേഗം സമാധാന ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണം. സംഭാഷണവും നയതന്ത്രവും മാത്രമാണ് പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.

സൈനിക സംഘർഷങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും സമാധാനപരമായ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ആഗോള വാണിജ്യത്തിന് നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം.

ഇവിടെ കുടുങ്ങിയ കപ്പലുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ഗതാഗതം വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണം. സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ

എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒപ്പമുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ഇഷാഖ് ദാർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനിടെ എണ്ണയുമായി പോകുന്ന മൂന്ന് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിങ് അറിയിച്ചു.

ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിന് ശേഷമാണ് യാത്ര സാധ്യമായതെന്നും സൗകര്യമൊരുക്കിയവർക്ക് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ നീക്കം നിലവിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇറാനാണ്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ സുരക്ഷിത യാത്രാനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ബെയ്ജിങ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുന്നത് ആഗോള ഇന്ധന വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ പാത തുറന്നിടണമെന്നും ബെയ്ജിങ് നിർദേശിക്കുന്നു. ഇറാനുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുമ്പോഴും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചൈന. മെയ് 14, 15 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സുപ്രധാന വ്യാപാരക്കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

