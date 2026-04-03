ഇറാനിലെ യുഎസ് സൈനിക നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി; ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ചൈന
നിയമവിരുദ്ധമായ ബലപ്രയോഗം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യുഎന്നിലെ ചൈനീസ് പ്രതിനിധി. സൈനിക നടപടികൾക്കൊപ്പം നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുന്നതായി അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. സമാധാന കരാറിനായി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു.
By ANI
Published : April 3, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:19 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക നടപടിക്ക് അംഗരാജ്യങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തെയും ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ചൈനീസ് പ്രതിനിധി. ഇത്തരമൊരു അനുമതി നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും വിവേചനരഹിതവുമായ ബലപ്രയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമെന്ന് യുഎൻ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഫു കോങ് പറഞ്ഞു. ഇറാനെ പഴയ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അൽ ജസീറയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
മുന്നറിയിപ്പും പ്രതികരണവും
അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇറാനുനേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിന് കാരണം. യുഎസിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളോടുള്ള ചൈനയുടെ നയതന്ത്ര പ്രതികരണത്തിന് സമാനമാണ് യുഎന്നിലെ ഈ എതിർപ്പും. സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കില്ലെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയതായി ചൈന ഡെയ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സൈനിക നടപടികളിലൂടെ ഒരു പ്രശ്നവും അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിനും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിങ് വിശദീകരിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആഗോള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന് നേരെ ടെഹ്റാൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കിലാണ് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും തുടരുന്നു
സൈനിക നടപടികൾക്കൊപ്പം സമാന്തരമായ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനെ അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ച് പഴയ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്നും അതിനിടയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായി നേടുന്നതുവരെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരും. ഇതുവരെ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം പൂർത്തിയാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഭരണമാറ്റം അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ആദ്യകാല നേതാക്കളുടെ മരണത്തോടെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാധാന കരാറും നിബന്ധനകളും
അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം വരും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അമേരിക്ക തൊട്ടരികിലാണെന്നും ഇറാൻ സമാധാന കരാറിനായി യാചിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സമാധാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കരുതെന്നും ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്നും റൂബിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
