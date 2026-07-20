തായ്വാനു ചുറ്റും വീണ്ടും ചൈനീസ് പ്രകോപനം; യുദ്ധവിമാനങ്ങളും നാവിക കപ്പലുകളും അതിർത്തി കടന്നു
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തായ്വാൻ്റെ വടക്കൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നത്
By ANI
Published : July 20, 2026 at 9:35 AM IST
തായ്പേയ്: തായ്വാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം വീണ്ടും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രകോപനം. തായ്വാൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ (എ.ഡി.ഐ.ഇസെഡ്) രണ്ട് ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി.എൽ.എ) വിമാനങ്ങളും ഏഴ് നാവിക കപ്പലുകളും ഒരു ഔദ്യോഗിക കപ്പലും അതിർത്തി കടന്നതായി തായ്വാൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (എം.എൻ.ഡി) അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തായ്വാൻ്റെ വടക്കൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നത്. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും മീഡിയൻ ലൈൻ (മധ്യരേഖ) മറികടന്നതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും തായ്വാൻ സൈന്യം ഇതിനോട് കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2 sorties of PLA aircraft, 7 PLAN vessels and 1 official ship operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 2 out of 2 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern part ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/UaHYHgMQcl— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) July 20, 2026
ഞായറാഴ്ചയും സമാനമായ രീതിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം അതിർത്തി ലംഘിച്ചിരുന്നു. 10 പി.എൽ.എ വിമാനങ്ങളും ഒമ്പത് നാവിക കപ്പലുകളും മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക കപ്പലുകളുമാണ് ഞായറാഴ്ച തായ്വാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ എട്ട് വിമാനങ്ങൾ മധ്യരേഖ കടന്ന് വടക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായും തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
അതേസമയം, തായ്വാൻ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ചൈന രംഗത്തെത്തി. തായ്വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അമേരിക്ക വളരെ കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും, ഇതിന് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ജൂലൈ മൂന്നിന് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. തടസങ്ങൾ നീക്കാനും ശരിയായ പാതയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി, യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ഷു ഫെയ്ഹോങ് വ്യക്തമാക്കി.
10 sorties of PLA aircraft, 9 PLAN vessels and 3 official ships operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 8 out of 10 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern part ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/dOGtGpAbmQ— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) July 19, 2026
ചരിത്രപരമായ അവകാശവാദം
ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ വാദങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് തായ്വാന് മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. തായ്വാൻ ചൈനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നാണ് ബെയ്ജിങ്ങിൻ്റെ നിലപാട്. ദേശീയ നയങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര നിയമങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസ്താവനകളിലും ചൈന ഈ വാദം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്വന്തമായി സർക്കാരും സൈന്യവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമുള്ള തായ്വാൻ സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
യുണൈറ്റഡ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, തായ്വാൻ്റെ പദവി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. പരമാധികാരം, സ്വയം നിർണയാവകാശം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളിലെ ഇടപെടാതിരിക്കൽ എന്നീ തത്ത്വങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷയം. 1683-ൽ മിങ് രാജവംശത്തോട് കൂറുപുലർത്തിയിരുന്ന കോക്സിംഗയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വിങ് രാജവംശം ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്തത് മുതലാണ് തായ്വാന് മേൽ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
സമീപകാലത്തായി തായ്വാൻ കടലിടുക്കിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തായ്വാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിരന്തരമുള്ള ഈ സൈനിക വിന്യാസമെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തായ്വാന് നൽകുന്ന പിന്തുണയും ആയുധ വിതരണവും ചൈനയെ വലിയ തോതിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏത് വിധേനയും തായ്വാനെ ചൈനയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്. ഇതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാനും മടിക്കില്ലെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തായ്വാൻ അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
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