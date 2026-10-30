ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ചൈനീസ് ചാരയോ? എൻവിഡിയ സിഇഒയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വൻ ചാരവിവാദം
ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആലീസ് ഹുവാങ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വനിത, സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്റർ കമ്പനിയായ 'മെഗാസ്പീഡ്' (Megaspeed)-ലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഒരു ചൈനീസ് പൗരയുമാണ്.
By PTI
Published : October 30, 2026 at 6:52 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ എൻവിഡിയ (Nvidia) സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖ ചൈനയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻ്റാണെന്നും ബീജിങ്ങിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായും യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ നിഗമനത്തിലെത്തിയതായി 'ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ വെറും അപവാദം മാത്രമാണെന്ന് ചൈന പ്രതികരിചട്ചു.
ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആലീസ് ഹുവാങ് (ഹുവാങ് ലെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വനിത, സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്റർ കമ്പനിയായ 'മെഗാസ്പീഡ്' (Megaspeed)-ലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഒരു ചൈനീസ് പൗരയുമാണ്.
യുഎസ്-ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിഡിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമോ എന്ന ആശങ്കകൾ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇത് ചൈനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുനെ ഉദ്ധരിച്ച് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അഡ്വാൻസ്ഡ് എഐ (AI) ചിപ്പുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചൈനയെ തടയാൻ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആലീസ് ഹുവാങ് ചൈനയെ സഹായിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് (NYT) റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആലീസ് ഹുവാങ് എൻവിഡിയ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി യുഎസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ട്രംപിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇതിൽ നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ല. എൻവിഡിയയുടെ ചിപ്പ് വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാതിരിക്കാനും ട്രംപ് ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ ചൈനയുടെ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ വഴി ചൈനയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻവിഡിയ ചിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മെഗാസ്പീഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് 2024 അവസാനത്തോടെ തന്നെ യുഎസ് സർക്കാർ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
മെഗാസ്പീഡ് എൻവിഡിയയിൽ നിന്ന് ചിപ്പുകൾ വാങ്ങി ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും, ആ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി അലിബാബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കമ്പനി വാങ്ങുന്ന ചില ചിപ്പുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ചൈനയിലേക്ക് കടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നത്.
വ്യാപാര രേഖകൾ പ്രകാരം, മലേഷ്യയിലുള്ള മെഗാസ്പീഡിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം 2024 ജൂണിനും 2026 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ മാത്രം എൻവിഡിയ ചിപ്പുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും അടങ്ങുന്ന 4.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള അത്യാധുനിക എഐ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെഗാസ്പീഡിനെതിരെയുള്ള യുഎസ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം ഈ വർഷം ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് കൈമാറിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
തങ്ങൾക്ക് മെഗാസ്പീഡ് മറ്റ് പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കളെപ്പോലെ മാത്രമാണെന്നും, ഈ സിംഗപ്പൂർ കമ്പനി ചൈനയിലേക്ക് ചിപ്പുകൾ കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് അന്വേഷിച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എൻവിഡിയ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു.
"മിസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ജെൻസൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അസാധാരണമോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതോ ആയ ഒന്നല്ല. ഉപഭോക്താക്കളെ കാണുക എന്നത് ഒരു സിഇഒയുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്; ജെൻസൻ ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്," എൻവിഡിയ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
മെഗാസ്പീഡ് പോലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധാരണ ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും, എൻവിഡിയയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളോ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളോ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്താൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് തുടക്കത്തിൽ മെഗാസ്പീഡ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നീട്, മാധ്യമ വിചാരണകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കമ്പനി നിലപാട് മാറ്റി.
ഈ വർഷവും എൻവിഡിയയും മെഗാസ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം തുടർന്നുപോരുന്നുണ്ട്. എൻവിഡിയയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മെഗാസ്പീഡ് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലൗഡ് പാർട്ണറായി തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഗാസ്പീഡും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് എൻവിഡിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2025-ൽ സിംഗപ്പൂർ അധികൃതർ ഹുവാങ്ങിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Also read:അലാസ്കയിൽ ഡാനിയൽ സള്ളിവനെതിരെ ഡാനിയൽ സള്ളിവൻ; ഡമ്മി സ്ഥാനാര്ഥി കളിയില് ട്രംപ് കലിയിൽ