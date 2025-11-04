ETV Bharat / international

രഹസ്യമായി ആണവായുധം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രതികരിച്ച് ചൈന, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഭീഷണി?

ചൈന, റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും അമേരിക്കയ്‌ക്കും ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ചൈന രംഗത്തെത്തിയത്.

US CHINA DONALD TRUMP INDIA TRUMP CLAIMS SECRET NUCLEAR TESTS
Donald Trump and Xi jinping (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 7:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബീജിങ്: രഹസ്യമായി ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ച് ചൈന. അത് പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും വസ്‌തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിംഗ് പറഞ്ഞു.

ചൈന, റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും അമേരിക്കയ്‌ക്കും ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ചൈന രംഗത്തെത്തിയത്.

"യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലെ സ്ഥിരാംഗവും ആണവായുധ രാഷ്‌ട്രവും എന്ന നിലയിൽ, ആണവായുധങ്ങൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന നയം ചൈന പാലിക്കുന്നു, സ്വയം പ്രതിരോധ ആണവ തന്ത്രം നിലനിർത്തുന്നു, ആണവ പരീക്ഷണം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെ മാനിക്കുന്നു," മാവോ പറഞ്ഞു. സമഗ്ര ആണവ പരീക്ഷണ നിരോധന ഉടമ്പടിയെ (സിടിബിടി) ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതേ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തരകൊറിയ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു, അമേരിക്ക സ്വന്തം പരീക്ഷണ പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. "റഷ്യയും ചൈനയും ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു. പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരേയൊരു രാജ്യം ഞങ്ങളാണ്, അവർ പരീക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. തീർച്ചയായും ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോസിഡോൺ അണ്ടർവാട്ടർ ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന ആണവ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ റഷ്യ അടുത്തിടെ പരീക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ട്രംപ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. "അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകുകയാണെന്ന് റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലാണ് അമേരിക്കയും പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉത്തരകൊറിയ നിരന്തരം പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. പരീക്ഷണം നടത്താത്ത ഒരേയൊരു രാജ്യം ഞങ്ങളാണ്. പരീക്ഷണം നടത്താത്ത ഒരേയൊരു രാജ്യമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല," ട്രംപ് അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആണവായുധങ്ങൾ യുഎസിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും ആണവനിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ലോകത്തെ 150 തവണ തകർക്കാൻ ആവശ്യമായ ആണവായുധങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്, റഷ്യയുടെ പക്കൽ ധാരാളം ആണവായുധങ്ങളുണ്ട്, ചൈനയുടെ പക്കൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകും," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ആണവായുധ-ഗ്രേഡ് വസ്‌തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഎസുമായി ഇതിനകം പ്രവർത്തനരഹിതമായ പ്ലൂട്ടോണിയം നിർമാർജന കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കരാറില്‍ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു. 2000-ലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത 34 ടൺ ആയുധ-ഗ്രേഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം നിർമാർജനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ആണവായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ബ്രിട്ടണ്‍, ഫ്രാൻസ്, ചൈന, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഉത്തര കൊറിയ, ഇസ്രായേൽ എന്നീ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ആണവായുധങ്ങളുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (SIPRI) ഇയർബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് റഷ്യയാണ് ഒന്നാമത്. ഏകദേശം 4,309 വാർഹെഡുകൾ റഷ്യക്കുണ്ട്. റഷ്യയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ 3,700 വാർഹെഡുകളുമായി അമേരിക്കയുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് 600, ഫ്രാൻസിന് 290, യുകെക്ക് 225, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 180, പാകിസ്ഥാന് 170, ഇസ്രയേലിന് 90, ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് 50 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ.

Also Read: ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ തകര്‍ത്ത ഇസ്രയേല്‍ ആശുപത്രി പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശതകോടീശ്വരന്‍ സൈല്‍വന്‍ ആദംസ് പത്ത് കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ സംഭാവന നല്‍കും

TAGGED:

US CHINA
DONALD TRUMP
INDIA
TRUMP CLAIMS SECRET NUCLEAR TESTS
CHINA NUCLEAR TESTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.