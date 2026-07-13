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ചിലിയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കാർ പാഞ്ഞുകയറി 6 മരണം; നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിയിൽ

അവധിയിലായിരുന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച സ്വകാര്യ കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആളുകൾക്കും കടകൾക്കും ഇടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു.

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Police inspect a car after it struck a crowd at an open-air market in Vina del Mar, Chile (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 8:29 AM IST

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സാൻ്റിയാഗോ: ചിലിയിലെ തീരദേശ നഗരമായ വിന ഡെൽ മാറിലെ വഴിയോര മാർക്കറ്റിലേക്ക് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച കാർ പാഞ്ഞുകയറി ആറുപേർ മരിച്ചു. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്‌ച കൗപോളിക്കൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ ഗുസ്‌താവോ ഫ്രിക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

അവധിയിലായിരുന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച സ്വകാര്യ കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആളുകൾക്കും കടകൾക്കും ഇടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. റോഡരികിലേക്ക് കയറിയ കാർ നിരവധി പേരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം സമീപത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സമീപത്തെ വീട്ടിലെ സിസിടിവി കാമറയിലാണ് വാഹനം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. കാറിന് പിന്നാലെ പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ ഓടുന്നതും ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും മറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

അന്വേഷണം ഊർജിതം
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, പാരാമെഡിക്കൽ സംഘം എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷമാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും ഗുസ്‌താവോ ഫ്രിക് ആശുപത്രി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡെനിസ് കാറ്റൽഡോ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ടുപേർ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ ബ്രെത്ത് അനലൈസർ പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്നും ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നും ഇൻ്റീരിയർ അണ്ടർസെക്രട്ടറി മാക്‌സിമോ പാവ്സ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അപകടത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും ഓർമയില്ലെന്നാണ് ഡ്രൈവർ പറയുന്നതെന്ന് വിന ഡെൽ മാർ പൊലീസ് പ്രിഫെക്റ്റ് കേണൽ ജോർജ് ഗ്വൈറ്റ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വാഹനം അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് ശേഷമാകാം കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ചിലിയൻ നാവികസേനയും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിഡൻ്റ്
അപകടം രാജ്യത്തെയാകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയതായി ചിലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് അൻ്റോണിയോ കാസ്റ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിന ഡെൽ മാറിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്‌ചയും ഞായറാഴ്‌ചയുമാണ് കൗപോളിക്കൻ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിലധികം സ്റ്റാളുകൾക്കും അനൗദ്യോഗിക കച്ചവടക്കാർക്കും പുറമെ, വൻ ജനത്തിരക്കാണ് സാധാരണയായി ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. അവധി ദിവസമായതിനാൽ അപകടസമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു.

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