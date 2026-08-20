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മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ സ്വർണഖനി തകർന്നു; നൂറിലധികം മരണം

അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 10:25 AM IST

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ബാംഗുയി: മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ സ്വർണഖനി തകർന്നുവീണ് നൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ സാംബോയെ ഗ്രാമത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. കാമറൂൺ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള നാന-മാംബെരെ പ്രവിശ്യയിലാണ് അപകടം നടന്ന ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബാബൗവ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റെഡ് ക്രോസ് പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മണ്ണിനടിയിൽ ഇനിയും നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ആശങ്ക. നൂറിലധികം മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടെടുത്തതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റെഡ് ക്രോസ് വൊളൻ്റിയർ ഗെർവൈസ് ഗാനഗോറോ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരെ ബാബൗവയിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാമറൂൺ പൗരന്മാരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും അധികൃതർ സംയുക്തമായാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഹൃദയം തകർക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ
മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു അദ്ഭുതമായിരിക്കുമെന്ന് സാംബോയെ യൂത്ത് കൗൺസിൽ അംഗം ബെർട്രാൻഡ് ബെ യാങ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഖനിയിലെത്തിയ യുവാക്കളും യുവതികളും മരിച്ചുവീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായത്തിനായി കേഴുന്ന തൊഴിലാളികളെയും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയ തുറന്ന ഖനിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഭൂമി പൂർണമായും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ആളുകളെ മൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സെഡ്രിക് എംബാംഗോ എന്ന തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ബാബൗവ സബ് പ്രിഫെക്ചർ കോടതി പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അപകടകാരണം, ഇരകളെ തിരിച്ചറിയൽ, ഖനിയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ എന്നിവരെ കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ബാധ്യതയുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങൾ തകർന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാമറൂണിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഗവർണർ ഗ്രിഗോയർ എംവോംഗോയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷയില്ലാത്ത ഖനികൾ
മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഇത്തരം ഖനി അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ചെറുകിട ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലാണ് കലാശിക്കാറുള്ളത്.

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സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഇത്തരം അനധികൃത ഖനികളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും തുരങ്കങ്ങൾ തകരുന്നതും സർവസാധാരണമാണ്. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം കാരണം സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് പലരും ഇത്തരം അപകടകരമായ ജോലികൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. ആവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ആരോപിച്ചു.

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