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യുക്രെയ്നിലെ ഒഡേസ തുറമുഖത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: 4 ഇന്ത്യക്കാരിൽ രണ്ടുപേർ സുരക്ഷിതർ, രണ്ടുപേർക്കായി തെരച്ചിൽ

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റു രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും കീവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി

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Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 1:57 PM IST

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ലണ്ടൻ: യുക്രെയ്നിലെ പ്രധാന കരിങ്കടൽ തുറമുഖമായ ഒഡേസയിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. നാല് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന 'എംവി എജിഎൻ റാഗ്നർ' (MV AGN Ragnar) എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയാണ് ശനിയാഴ്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്.

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റു രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും കീവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

"ജൂലൈ 25-ന് ഒഡേസ തുറമുഖത്ത് ആക്രമണത്തിനിരയായ എംവി എജിഎൻ റാഗ്നർ കപ്പലിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. നിലവില ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് രണ്ടുപേർ സുരക്ഷിതരാണ്. മറ്റുള്ള രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു "കീവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

​കാണാതായ ജീവനക്കാർക്കായി മേഖലയിൽ തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം, സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരുവിവരങ്ങളോ കപ്പലിലെ ഇവരുടെ ചുമതലകളോ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

നേരത്തെ യുക്രെയ്‌നിൽ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളി അടക്കമുള്ള 10 ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യ, സിറിയ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള കപ്പലിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

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ജൂലൈ തുടക്കം മുതൽ, ഒഡെസ മേഖലയിൽ നിരന്തരമായി ദിവസേന ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. മേഖലയിൽ 13 മുതൽ 15 വരെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഒഡേസ തുറമുഖം നിരന്തരം മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. സമുദ്രവ്യാപാര പാതകൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരിങ്കടലിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കം കടുത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.

​സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ എംബസി സഹായങ്ങൾ ഭാരത സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കി വരുന്നു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം തയാറാണെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇരുവിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറാണെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ മുൻപ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

ODESA SHIP ATTACK
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UKRAINE CARGO SHIP ATTACK
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