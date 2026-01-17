പെട്രോള് അടിച്ചതിന് പണം നല്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തു; ബംഗ്ലാദേശില് ഹിന്ദു യുവാവിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
മുപ്പതുകാരനായ റിപ്പൺ സാഹയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ വാഹന ഉടമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക്കുറ്റം ചുമത്തി
Published : January 17, 2026 at 3:01 PM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ രാജ്ബാരി ജില്ലയില് ഹിന്ദു യുവാവിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പടുത്തി. രാജ്ബാരി സദർ ഉപജില്ലയിലെ ഗോവാലന്ദ മോറിന് സമീപമുള്ള കരീം പെട്രോള് പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനായ റിപ്പൺ സാഹ (30) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ധനത്തിനുള്ള പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഡ്രൈവർ റിപ്പൺ സാഹയെ വാഹനമിടിച്ച് കയറ്റി സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സദർ ഉപാസിലയിൽ വാഹനമിടിപ്പിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ രാജ്ബാരി സദർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ -ഇൻ-ചാർജ് ഖോണ്ട്കർ സിയാവുർ റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു. വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബിഎൻപി) രാജ്ബാരി ജില്ലാ യൂണിറ്റിൻ്റെ മുൻ ട്രഷററുമായ അബുൽ ഹാഷെമിനെ ഇന്നലെ (ജനുവരി 16) ഉച്ചയ്ക്ക് സദർ ഉപാസിലയിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
"ഇതൊരു അപകടമല്ല. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനത്തിന് പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളി കാറിന് മുന്നിൽ നിന്നു. എന്നാൽ രോഷാകുലനായ പ്രതി റിപ്പൺ സാഹയുടെ മേൽ വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു," എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"വെള്ളിയാഴ്ച (ജനുവരി 16) പുലർച്ചെ പെട്രോള് പമ്പില് വെച്ച് ഒരു കറുത്ത ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ വാഹനം എത്തുകയും 5,000 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഡ്രൈവർ പണം നൽകാതെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് റിപ്പൺ സാഹ വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അയാളുടെ മേൽ വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റി അതിവേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ റിപ്പൺ സാഹ മരിച്ചു", എന്ന് പെട്രോള് പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ
ബംഗ്ലാദേശിൽ അക്രമങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും തുടരുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന പത്താമത്തെ കൊലപാതകമാണിത്. ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളമുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഫെനി ജില്ലയിലെ ദഗൻഭുയാൻ ഉപസിലയിൽ മറ്റൊരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ അക്രമികൾ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച ബംഗ്ലാദേശിലെ ജഗത്പൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് 27 കാരനായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സമീർ ദാസിൻ്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു.
നേരത്തെ ജനുവരി 9 ന് ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ എന്നിവർക്കെതിരെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അയൽരാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അത്തരം വർഗീയ അക്രമങ്ങൾ നിർണായകമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.
മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
