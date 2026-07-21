അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ; തിരിച്ചടിക്കാൻ ഉറച്ച് കാനഡ
അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തിങ്കളാഴ്ച മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, മദ്യപാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചില കാനേഡിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം അധിക താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാർണിയുടെ പ്രസ്താവന
By ANI
Published : July 21, 2026 at 9:42 AM IST
ഒട്ടാവ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കനേഡിയൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ പുതിയതായി ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി രംഗത്തെത്തി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, മദ്യവിഭാഗങ്ങൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തീരുവ ചുമത്തിയത്.
കുസ്മ കരാറിൻ്റെ ലംഘനം
കാനഡ, അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറായ കുസ്മയുടെ (CUSMA) നേരിട്ടുള്ള ലംഘനമാണ് അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെന്ന് എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ മാർക്ക് കാർണി ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഏകപക്ഷീയമായി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപാര നടപടികളുടെ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവമാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കനേഡിയൻ വാഹന മേഖലയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുസ്മ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങളുടെ അവകാശമെന്ന നിലയിൽ കാനഡ ഈ നടപടികളോട് കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
My statement on the United States administration’s intention to impose new tariffs on Canadian goods: pic.twitter.com/wl8JtbQjyC— Mark Carney (@MarkJCarney) July 20, 2026
ഒറ്റക്കെട്ടായി കാനഡ
കാനഡയുടെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്കും നടപടികൾക്കും എതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകളും ഭരണകൂടങ്ങളും ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വ്യവസായങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി കുസ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിലും അമേരിക്ക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാനഡ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കുസ്മ കരാർ നവീകരിക്കുന്നതിനുമായി വിശദവും സമഗ്രവുമായ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ കാനഡ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഊർജിതമാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മാർക്ക് കാർണി അറിയിച്ചു.
വ്യാപാര തർക്കം
സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളിൽ കാനഡ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. പുതിയ സർക്കാർ 20ലധികം പുതിയ സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ വ്യാപാര തർക്കം കുടുംബങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൗരന്മാരുടെ പരസ്പര പ്രയോജനത്തിനായി അമേരിക്കയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീവ്രമായി ഇടപെടാൻ കാനഡ തയ്യാറാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കനേഡിയൻ തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വ്യവസായങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും കാനഡ അശ്രാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ ഏത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാർക്ക് കാർണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങളോട് കാനഡ വിവേചനപരമായ സമീപനം കാണിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുതിയ തീരുവകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അമേരിക്കൻ കർഷകരെയും വ്യവസായങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കടുത്ത നടപടിയെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, മദ്യവിഭാഗങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ കനേഡിയൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ 50 ശതമാനം അധിക തീരുവയാണ് അമേരിക്ക തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച് 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം പുതിയ തീരുവകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കാനഡയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്.
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