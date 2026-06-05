"കാനഡ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കോളനിയോ?" ടൊറൻ്റോയിലെ ആഘോഷ വീഡിയോ വൈറൽ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടന് ചർച്ച
ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക മേളയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുതിയ കുടിയേറ്റ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു. എന്നാൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച വ്യക്തിയുടെ വിവാദപരമായ കുറിപ്പ്
Published : June 5, 2026 at 6:40 PM IST
ടൊറനൻ്റോ: കാനഡയിലെ ടൊറൻ്റോ നഗരത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ കുടിയേറ്റം, സാംസ്കാരിക സംയോജനം, ബഹുസ്വരത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തിനൊപ്പം നൃത്തപരിപാടികളിലും ഭക്ഷ്യമേളകളിലും പങ്കെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
എന്നാൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച വ്യക്തിയുടെ വിവാദപരമായ കുറിപ്പാണ്. "കാനഡ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കോളനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്" എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റിലെ പരാമർശം.
കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തം
വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേർ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നവർ തങ്ങളുടെ സ്വദേശ സംസ്കാരം പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രാദേശിക സംസ്കാരവുമായി ഇഴചേരണമെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Canada has turned into an Indian colony!!!!— Știrile Rezistenței 🇷🇴 🇷🇺 (@RomaniaMare1918) June 2, 2026
Canadians are now a minority in Toronto and the flood of immigrants is larger than ever before.
We cannot let this happen to us. Wake up!!!! pic.twitter.com/TIxnzuLeS7
ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ ഇത്തരം വൻ ആഘോഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാനഡയിലെ ജനസംഖ്യാ ഘടനയിൽ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പലരുടെയും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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അതേസമയം, വീഡിയോയ്ക്കെതിരായ പ്രതികരണങ്ങളെ വംശീയതയുടെ മറ്റൊരു രൂപമായി വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. കാനഡയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതും നികുതി അടച്ച് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും കുടിയേറ്റക്കാരാണെന്ന് പിന്തുണക്കുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു സാംസ്കാരിക ആഘോഷത്തെ വിവാദമാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിയുമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ബഹുസ്വരതയും സാമൂഹിക ആശങ്കകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ
കാനഡയുടെ ദേശീയ സ്വത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ബഹുസ്വരത. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങൾ, ഭവന പ്രതിസന്ധി, ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ബഹുസാംസ്കാരികത കനേഡിയൻ സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലക്കല്ലായി തുടരുമ്പോൾ, ഈ വൈറൽ സംഭവം ദൃശ്യമാകുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളോടുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശത്രുതയുടെ അന്തർലീനതയെയാണ് .
കുടിയേറ്റക്കാർ സ്വന്തം സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതും ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവുമായി ഇഴചേരുന്നതും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ടൊറൻ്റോയിലെ ഇന്ത്യൻ ആഘോഷ വീഡിയോ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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