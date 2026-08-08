2026-ൽ കാനഡ നാടുകടത്തിയത് 3,323 ഇന്ത്യക്കാരെ: ആറു വര്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന കണക്ക്
അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളും താത്ക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താത്ക്കാലിക താമസക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാനഡ കുടിയേറ്റ നിയമം കർശനമാക്കുന്ന സമയത്താണ് സിബിഎസ്എ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത്
By PTI
Published : August 8, 2026 at 4:17 PM IST
ഒട്ടാവ: ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയതില് റെക്കോര്ഡുമായി കാനഡ. കാനഡ ബോർഡർ സർവീസസ് ഏജൻസി(സിബിഎസ്എ)യാണ് കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ടത്. സിബിഎസ്എ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2026ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയോടെ 3,323 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ കാനഡ നാടുകടത്തി. 2025ൽ 3,779 പേരെയാണ് നാടുകടത്തിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളും താത്ക്കാലിക വിദേശ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താത്ക്കാലിക താമസക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാനഡ കുടിയേറ്റ നിയമം കർശനമാക്കുന്ന സമയത്താണ് സിബിഎസ്എ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത്. കുടിയേറ്റ നിയമ ലംഘനം, അഭയാർത്ഥി കാരണം, വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള താമസം, വിസ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ കാരണം കാനഡ പതിവായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ നാടുകടത്താറുണ്ട്.
മെക്സക്കോ വംശജരായ 1,573 പേരെ കാനഡ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോ വംശജരാണ്. ആ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. 2020ൽ ഇന്ത്യ അവസാനമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി, അന്ന് 1,424 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയാണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത്.
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2021ൽ 603 ഇന്ത്യക്കാരെ കാനഡയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി, തുടർന്ന് 2022ൽ 786 പേരെയും. സിബിഎസ്എ ഡാറ്റ പ്രകാരം 2023ൽ ഈ സംഖ്യ 1,132 ആയി ഉയർന്നു, 2024ൽ 2,004 ആയി ഉയർന്നു. നാടുകടത്തലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റാബേസ് സിബിഎസ്എ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഇല്ല.
സിബിഎസ്എ (CBSA) കണക്കുകൾ പ്രകാരം കാനഡയിൽ നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ നേരിടുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആകെ 7,669 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നാടുകടത്തലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷത്തെ കാനഡയുടെ നാടുകടത്തൽ കണക്ക് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ടര ഇരട്ടിയിലധികം വരും. ജനുവരി ഒന്നിനും ജൂലൈ 22 നും ഇടയിൽ 1,273 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ യുഎസിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയതായി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു.
നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവുകൾ
കാനഡ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവുകൾ (removal orders) നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഡിപ്പാർച്ചർ ഓർഡർ (Departure Order), എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓർഡർ (Exclusion Order), ഡിപോർട്ടേഷൻ ഓർഡർ (Deportation Order) എന്നിവയാണ് അവ.
ഡിപ്പാർച്ചർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഒരാൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വമേധയാ കാനഡ വിടേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്വയമേവ നാടുകടത്തലിനുള്ള ഉത്തരവായി മാറുന്നു. എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക്, സാധാരണയായി ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ കാനഡയിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഡിപോർട്ടേഷൻ ഓർഡർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കനേഡിയൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
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