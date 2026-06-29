വെടിയേറ്റ പാടുകൾ, അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ; കാലിഫോർണിയയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ 117 നായ്ക്കളുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി
കാലിഫോർണിയയിലെ ഫോർച്യൂണയിലുള്ള 50 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള മിറാൻഡാസ് റെസ്ക്യൂ അനിമൽ സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഹംബോൾട്ട് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസ് പരിശോധന നടത്തിയത്
Published : June 29, 2026 at 9:14 AM IST
സാക്രമെൻ്റോ(യുഎസ്) : മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത് മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ നേർചിത്രം. കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെടിയേറ്റ പാടുകളോടെ 117 നായ്ക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ഏവരെയും നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരികയാണ്.
കാലിഫോർണിയയിലെ ഫോർച്യൂണയിലുള്ള 50 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള മിറാൻഡാസ് റെസ്ക്യൂ അനിമൽ സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഹംബോൾട്ട് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പരിശോധനയിൽ 21 നായ്ക്കളുടെ തലയോട്ടികളും നൂറുകണക്കിന് അസ്ഥികളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച ഈ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നായ്ക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കരുതുന്ന കളപ്പുരയിലെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് സമീപത്തുനിന്നായി 600ൽ അധികം നായ്ക്കളുടെ കഴുത്തിലണിയുന്ന കോളറുകളും കണ്ടെടുത്തതായി ഷെരീഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
ഇതൊരു ഭയാനകമായ സംഭവമാണെന്ന് ഷെരീഫ് വില്യം ഹോൺസൽ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കെതിരെയും കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഷാനൻ മിറാൻഡയോട് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജൂൺ 18ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ മിറാൻഡ ഒരു പ്രസ്താവന പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
സമീപകാലത്തെ മാധ്യമ വാർത്തകളും ഓൺലൈൻ ചർച്ചകളും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപൂർണവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൃത്യമല്ലാത്തതുമായ ചിത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. മൃഗങ്ങളോടുള്ള അനുകമ്പയും കുടുംബങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും സന്തുലിതമാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മിറാൻഡാസ് റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ
മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത, വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഏപ്രിലിൽ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഷെരീഫ് ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃഗങ്ങളെ കൈമാറുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫീസുകളും സംഭാവനകളുമാണ് മിറാൻഡാസ് റെസ്ക്യൂ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, മൃഗചികിത്സ, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് ചെലവുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എന്നിവയ്ക്കായി ഈ തുക ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം വസ്തുവുള്ള ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മൃഗസ്നേഹികളാണ് ഷെരീഫ് ഓഫിസിന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവർ ട്രെയിൽ കാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംശയാസ്പദമായ ശ്മശാനത്തിന് സമീപത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് നായ്ക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്തതായും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഡാറ്റയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാക്ഷികളും പരിശോധിക്കാൻ തെളിവുകളും ഉണ്ടെന്നും ഹോൺസൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിങ് റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ 117 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
ഇവ പലവിധത്തിൽ അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതിൽ 70 മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ എക്സ്റേ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ പലതിലും വെടിയുണ്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഈ മൃഗങ്ങളിൽ പലതിൻ്റെയും മരണകാരണം വെടിയേറ്റതാണെന്ന് ഷെരീഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ പൂർണമായും അഴുകിയ നിലയിലുള്ള കൂടുതൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും മറ്റ് മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് നായ്ക്കളെ മിറാൻഡാസ് റെസ്ക്യൂവിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷെരീഫ് ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടേത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന കേന്ദ്രമാണെന്നും സ്ഥലപരിമിതിയുടെ പേരിൽ മൃഗങ്ങളെ ദയാവധം ചെയ്യാറില്ലെന്നും മിറാൻഡ തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് മാരകമായ അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾക്കും മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ അപകടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ദയാവധം ആവശ്യമായി വരുന്ന അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുസുരക്ഷയും മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തി ഏറ്റവും മാനുഷികവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ തീരുമാനമാണ് തങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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