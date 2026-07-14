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'സിംഗപ്പൂർ കോടതിയലക്ഷ്യ ഉത്തരവിനെതിരെ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണനയിൽ'; വിശദീകരണവുമായി കമ്പനി

കോടതിയലക്ഷ്യ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ രവീന്ദ്രൻ്റെ അപ്പീൽ കേൾക്കുകയോ തീരുമാനിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

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Byju Raveendran (File -ANI)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 8:37 PM IST

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സിംഗപ്പൂർ: കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഉത്തരവിനെതിരെ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ നൽകിയ അപ്പീൽ സിംഗപ്പൂർ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ശ്രമം തള്ളപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാണെന്നും എജ്യുടെക് സ്ഥാപനമായ ബൈജൂസ് വ്യക്തമാക്കി. 2026 ജൂലൈ 9 ന് സിംഗപ്പൂർ ഹൈക്കോടതിയുടെ ജനറൽ ഡിവിഷന് മുമ്പാകെ നടന്ന വാദം കേൾക്കൽ, 2026 മെയ് 25 ലെ മുൻ സിവിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഉത്തരവ് താൽക്കാലികമായി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ മാത്രമാണെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ രവീന്ദ്രൻ്റെ അപ്പീൽ കേൾക്കുകയോ തീരുമാനിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. സിംഗപ്പൂർ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ അപ്പീൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഉത്തരവോ ശിക്ഷയോ റദ്ദാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ ബൈജു രവീന്ദ്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിംഗപ്പൂർ അപ്പീൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ ഇടക്കാല ആശ്വാസം തേടാനും രവീന്ദ്രന് അർഹതയുണ്ടെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.

സ്റ്റേ അപേക്ഷയും അപ്പീലും നിയമപരമായി വ്യത്യസ്‌തമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണെന്നും അവ ഒന്നായി കണക്കാക്കരുതെന്നും കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രവീന്ദ്രൻ സിംഗപ്പൂരിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ ഉത്തരവിന് പ്രായോഗിക പ്രാബല്യമില്ലെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള മധ്യസ്ഥ നടപടികളിലെ തർക്കത്തിലുള്ള രേഖ-വെളിപ്പെടുത്തൽ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സിവിൽ കോടതിയലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയം എന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നും അടിസ്ഥാന തർക്കത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലല്ലെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.

രവീന്ദ്രനെതിരെ വഞ്ചന, സത്യസന്ധതയില്ലായ്‌മ, ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തെറ്റ് എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബൈജു രവീന്ദ്രൻ്റെയും ലസാരെഫ് ലെ ബാർസിൻ്റെ സ്ഥാപകരുടെയും നിയമ ഉപദേഷ്‌ടാവായ ജെ. മൈക്കൽ മക്‌നട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നുമില്ല. 2026 മെയ് 25 ലെ സിവിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ ഒന്‍പതിന് സിംഗപ്പൂർ ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രവീന്ദ്രൻ നിലവിൽ സിംഗപ്പൂരിലില്ല, അദ്ദേഹം എപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല, ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ ആയിരിക്കുകയോ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കോടതി അത് പരിഗണിക്കും.

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സിംഗപ്പൂരിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ ഉത്തരവിന് പ്രായോഗിക പ്രാബല്യമില്ല. അതിനാൽ, കേസിൽ ഇത് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവല്ല. അടിസ്ഥാന കോടതിയലക്ഷ്യ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ അതേ കോടതിയാണ് സ്റ്റേ നിരസിച്ചത്. ആ കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പീൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത്. കോടതിയലക്ഷ്യ ഉത്തരവ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കേസല്ല, മെറിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലല്ല, കൂടാതെ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനെതിരെ വഞ്ചന, സത്യസന്ധതയില്ലായ്‌മ, ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തെറ്റ് എന്നിവയുടെ കണ്ടെത്തലല്ല. സിംഗപ്പൂരിന് പുറത്ത് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ താൻ ഒരു കോടതി ഉത്തരവും ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശരിയായ നിയമ പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലാ നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങളും പിന്തുടരുമെന്നും ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ വാദിക്കുന്നു.

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