പാക് സൈന്യം പുറത്തുപോകണം; ലണ്ടനിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് കശ്മീരികളുടെ വൻ പ്രതിഷേധം
ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്ന പാകിസ്ഥാൻ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 10:24 AM IST
ലണ്ടൻ: പാകിസ്ഥാൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ജമ്മു കശ്മീരിൽ (പി.ഒ.ജെ.കെ) പാക് സൈന്യം നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ ലണ്ടനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കശ്മീരികളുടെ വൻ പ്രതിഷേധം. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പാർലമെൻ്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയറിൽ അവസാനിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം വേണമെന്ന ആഹ്വാനങ്ങളുമായാണ് ജനക്കൂട്ടം ലണ്ടൻ തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം
പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് (ജെ.എ.എ.സി) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ, മേഖലയിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മേഖലയിൽ വളർത്തുന്ന ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം പുറത്തുപോകുക എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് നേരെയുള്ള സൈനിക നടപടി, സാധാരണക്കാരുടെ കൊലപാതകം, സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കശ്മീരികൾ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടരുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ
പാക് അധീന കശ്മീരിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ നീതിക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയത്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ബ്രാഡ്ഫോർഡിലെ പാകിസ്ഥാൻ കോൺസുലേറ്റിന് പുറത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലണ്ടനിലും ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നത്.
ഗോതമ്പ് സബ്സിഡി നൽകുക, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് ന്യായമായ നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക, പാക് അധീന കശ്മീർ നിയമസഭയിലെ 12 അഭയാർഥി സീറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാസങ്ങളായി ജെ.എ.എ.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാക് ഭരണകൂടം തയ്യാറാകാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമെന്ന് എച്ച്.ആർ.സി.പി
ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നിരോധിക്കാനുള്ള പ്രാദേശിക സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മിഷൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ (എച്ച്.ആർ.സി.പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ഇടം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് എച്ച്.ആർ.സി.പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അടുത്തിടെ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ റാവലാക്കോട്ടിൽ പൊലീസും ജെ.എ.എ.സി പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാരും പൊലീസുകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിടാൻ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ കൂടുതൽ അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കിയാണ് പാക് ഭരണകൂടം ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത്. സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ആയുധമുപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്
അതേസമയം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. 1947ൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുമായി നടത്തിയ പൂർണ്ണവും നിയമപരവും മാറ്റാനാവാത്തതുമായ ലയനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് രാജ്യം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങളിലും ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഈ വൻ പ്രതിഷേധം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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