ഡോളര് നിരാസത്തില് കരുതലോടെ ബ്രിക്സ്; സാമ്പത്തിക ചര്ച്ചകള് തിരിച്ചടവുകള് സംബന്ധിച്ച്, ബദല് കറന്സി ചര്ച്ചയായില്ല
ധനകാര്യമന്ത്രിമാരുടെയും ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബാങ്ക് നിയന്ത്രകരുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് ബ്രിക്സ് കറന്സിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശമില്ല.
By PTI
Published : September 12, 2026 at 2:40 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡോളറിന്റെ മേല്ക്കോയ്മയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്താനുള്ള ബദല് കറന്സിയെന്ന വര്ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളില് കരുതലോടെ ബ്രിക്സ് രാഷ്ട്രങ്ങള്. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെ ധനകാര്യമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്രബാങ്ക് മേധാവികളുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് ബദല് കറന്സിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമര്ശവുമില്ല. ചില അംഗ രാജ്യങ്ങള് ഇക്കാര്യത്തില് സ്വീകരിക്കുന്ന കടുത്ത നിലപാടിനപ്പുറം ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള് ഇതില് അവധാനതയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന സൂചനയാണ് ഈ നടപടി നല്കുന്നത്.
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ബ്രിക്സ് കറന്സിയെക്കുറിച്ചോ അമേരിക്കന് ഡോളറിനെ തള്ളാനുള്ള യാതൊരു ആഹ്വാനവും യോഗത്തില് ഉയര്ന്നില്ല. പകരം റിയോ, കസാന് ഉച്ചകോടികളില് ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാള് കൂടുതല് സാങ്കേതിക ഭാഷയാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചടവ് സംവിധാനം, പ്രാദേശിക കറന്സിയിലുള്ള തിരിച്ചടവ്, ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്ന അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി സ്വമേധയാ ഉള്ള സഹകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് പരാമര്ശിക്കുന്നത്.
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ബ്രിക്സ് അടവ് കര്മ്മസേന(ബിപിടിഎഫ്)ന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയില് അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള തിരിച്ചടവുകള് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരങ്ങള് തേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിപിടിഎഫ് ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൂടുതല് പ്രാപ്യവും കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവുമായ തിരിച്ചടവ് നടപടികള്ക്കാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിക്സ് വാണിജ്യ ഫോറത്തിന് ശേഷം റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിനും ഇറാനിയന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷകിയാനും മറ്റൊരുതരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളായിരുന്നു നടത്തിയത്. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിലെ ചര്ച്ചകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഡോളര് നിരാസത്തിലൂന്നിയാണെന്നായിരുന്നു അവര് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഡോളറിനെ തള്ളുമെന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസതാവന തന്നെയാണ് പെസെഷ്കിയാന് നടത്തിയത്. വാണിജ്യകാര്യത്തില് കൂടുതല് സുസ്ഥിര നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഇറാനിയന് പ്രസിഡന്റ് യോഗത്തില് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്, ദേശീയ കറന്സി വ്യാപനം എന്നിവയിലും സുസ്ഥിര നടപടികള്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങള് ചില പരിമിതമായ കറന്സിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് രാഷ്ട്രീയ ആഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഇത് സമ്പദ്ഘടനകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ള വാണിജ്യത്തിന് ദേശീയ കറന്സികള് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇതില് പ്രധാനമായ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിലൂടെ കറന്സികള് ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള് നേരിടാനാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ ആഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള് സമ്പദ്ഘടനകളെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ഇത്തരം നീക്കങ്ങള് സഹായമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബ്രിക്സിന്റെ സാമ്പത്തിക നടപടികള് അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഡോളറിന്റെ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുമെന്നും യോഗത്തിന് മുമ്പ് പെസഷ്കിയാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ന്യൂഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അമേരിക്കന് കറന്സിയെ ആശ്രയിക്കാതെ അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടത്താന് സഹായകമാകുമെന്ന അവകാശവാദവും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തി.
ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോളറിനെ തള്ളുക എന്നത് അടിയന്തര ആവശ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവര്ക്ക് മേല് അമേരിക്ക നിരവധി കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തത്ഫലമായുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങള് നേരിടണമെങ്കില് പ്രാദേശിക കറന്സിയിലുള്ള ഇടപാടുകളും ബദല് തിരിച്ചടവ് സംവിധാനങ്ങളും ബ്രിക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും അവര്ക്ക് കൂടിയേ തീരൂ.
ഇതേയോഗത്തില് പുടിന് നടത്തിയതും ചെറുതെങ്കിലും സമാനമായ വീക്ഷണങ്ങള് തന്നെ ആയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വാണിജ്യത്തെ ഉപരോധങ്ങളില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോളവളര്ച്ചയ്ക്ക് ബ്രിക്സ് ഒരു പുത്തന് സുസ്ഥിര ഇടം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് പുറത്ത് സാമ്പത്തിക ഇടങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ റഷ്യയും ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉപരോധങ്ങള് വന്നതോടെ ഡോളര്-യൂറോ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഇടപാടുകള് റഷ്യയ്ക്കും കടുത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയതാത്പര്യങ്ങളെ മാനിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്സ് കറന്സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിക്ഷേപവും വാണിജ്യ ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് തങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും തങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമീപനങ്ങള്ക്കും ഒരേ നടപടി പാകമാകില്ലെന്നും ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി മുംബൈയില് നടന്ന ബ്രിക്സ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ധനകാര്യമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്രബാങ്ക് മേധാവികളുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്ത് വിട്ട സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് എന്ന ആശയത്തെ കൂട്ടായ്മ പൂര്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനയും ഈ പ്രസ്താവന നല്കുന്നുണ്ട്. വിഭവസമാഹരണം, പ്രാദേശിക കറന്സിയിലൂടെയുള്ള സഹായങ്ങളുടെ പ്രചാരണം, പദ്ധതി തയാറാക്കല് സംവിധാനങ്ങളുടെ കരുത്ത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്, ധനവിഭവഉറവിടങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം, നൂതനത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, വന്പദ്ധതികള്ക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വളര്ച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ഡോളറിന്റെ നിരാസം: പറയാന് എളുപ്പം
ഡോളറിനെ തള്ളുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ദേശീയ കറന്സിയിലാക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര ഇടപാടകളില് ഇടനിലക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ന്യൂഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് വഴി പ്രാദേശിക കറന്സിയിലൂടെയുള്ള സഹായങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വ ശൃംഖല കരുത്തുറ്റതാക്കുകയും ലക്ഷ്യമാണ്. വികസന ഉറപ്പുകളടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊണ്ട് സ്വകാര്യമൂലധന സമാഹരണം, ഉപരോധനങ്ങളോ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളോ വരുമ്പോള് പരമ്പരാഗത തിരിച്ചടവ് മാര്ഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടങ്ങള് പരിഹരിച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്ക് ബദലുകള് തേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കല് എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ന്യൂഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിനോട് പ്രാദേശിക കറന്സിയലുള്ള സഹായം നല്കാനും ഇതിന്റെ ധനകാര്യ വിഭവങ്ങള് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനുമാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന നിര്ദ്ദേശിക്കു്നനത്. ബ്രിക്സിന്റെ ബഹുസ്വര ഉറപ്പ് ഉദ്യമത്തെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സഹായം ചെയ്യലും സ്വകാര്യ മൂലധനം ആകര്ഷിക്കലുമടക്കമുള്ളവ ഇതിലുള്പ്പെടുന്നു.
അതേസമയം ഡോളറിനെ പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയെന്നത് അസാധ്യമല്ലെങ്കില് പോലും പ്രയാസകരമാണ്. അമേരിക്കന് സാമ്പത്തിക വിപണിയുമായി ഡോളര് ആഴത്തില് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ആഗോള വാണിജ്യം, ചരക്ക് വില എന്നിവയിലും ഡോളറിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമണ്ട്.
ഒപ്പം ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുമുമ്ട്. ഇവരുടെ കറന്സികള് രാജ്യാന്തരവത്ക്കരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. മിക്കതും മാറ്റാനാകില്ല. അംഗരാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം മിക്കവാറും വന്തോതില് അസന്തുലിതവുമാണ്.
ഈ അസന്തുലിതത്വം തന്നെയാണ് പ്രാദേശിക കറന്സിയിലുള്ള വാണിജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കറന്സി സ്വന്തമാക്കുന്ന രാജ്യം ഈ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെലവാക്കുകയോ വേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് മതിയായ വിപണി ഇല്ലെങ്കില് ഇടപാടുകള് മൂന്നാമതൊരു കറന്സിയിലേക്ക് പൂര്ണമായും മാറ്റേണ്ടി വരും.
ഇന്ത്യയും പ്രാദേശിക കറന്സി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു്നനുണ്ട്. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള് പ്രാദേശിക കറന്സിയില് ഇടപാടുകള് നടത്തണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില് നമ്മുടെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐയെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇത് കൂടുതല് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.