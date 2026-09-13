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ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: സാങ്കേതികതയെയും അപൂര്‍വ ധാതുക്കളെയും ആയുധവത്ക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി മോദി

വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ഇവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെയും മോദി പരാമര്‍ശിച്ചു.

BRICS SUMMIT NARENDRA MODI delhi summit ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി
In this screengrab from a video posted on Sept. 13, 2026, Prime Minister Narendra Modi on the second day of the BRICS Summit 2026, at Bharat Mandapam in New Delhi (@NarendraModi/YT via PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 1:44 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങ്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ബ്രിക്‌സ് രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് -പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളെ- ഉള്ള വികസനത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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ബ്രിക്‌സ്‌ ഉച്ചകോടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ, സാങ്കേതികതയെയും അപൂര്‍വ ധാതുക്കളെയും ആയുധവത്ക്കരിക്കുന്ന നടപടിയിലുള്ള തന്‍റെ ആശങ്കകളും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്ക് വച്ചു. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങ്, റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുടിന്‍, ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍, മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അന്‍വര്‍ ഇബ്രാഹിം, ഇന്തോനേഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്തോ തുടങ്ങിയ വന്‍കിട ലോകനേതാക്കള്‍ അണിനിരന്ന വേദിയിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍.

ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടക്കുന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയില്‍ ദൃഢത, നൂതനത, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ നാല് സുപ്രധാന സ്‌തംഭങ്ങള്‍ക്കാണ് നാം ഊന്നല്‍ വന്നത്. നമ്മുടെ സഹകരണവും പിന്തുണയും വഴി നമ്മുടെ പങ്കാളിത്ത കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെ വിജയ സാചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്നതില്‍ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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വര്‍ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളും അത് ലോകജനതയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും മോദി എടുത്ത് കാട്ടി. ലോകത്ത് സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്നു. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ ആഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. മഹാമാരിക്‍, കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങള്‍, വിതരണശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങ്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്നത്തെ പരസ്‌പര ബന്ധിതമായ ലോകത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇടത്തെ മാത്രമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്‌മയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഒരു ദൃഢത ഉണ്ടാക്കാന്‍ നാം ശ്രമിക്കണം. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വെല്ലുവിളികള്‍ തിരച്ചറിയാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവയെ നേരിടാന്‍ തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തം. ഉടന്‍ നടപടികളുമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇത്തരം ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ ബ്രിക്‌സില്‍ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാനാകും. പകര്‍ച്ചവ്യാധികളെ നേരിടാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന സംയോജിത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കണം. വിവര ഏകോപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാന മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബ്രിക്‌സിന്‍റെ ചരക്ക് കടത്ത് വിതരണ ശൃംഖല സഹകരണ ചട്ടക്കൂട് നമ്മുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ കൂടുതല്‍ വിശ്വസ്‌തവും സുസ്ഥിരവുമാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. നൂതനതയുടെ ചട്ടക്കൂടില്‍ ബ്രിക്‌സ് രാഷ്‌ട്രങ്ങളിലെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെയും ഇന്‍ക്യുബേറ്ററുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ ബ്രിക്‌സ് ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കണം. ബ്രിക്‌സ് ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

TAGGED:

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DELHI SUMMIT
ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി
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