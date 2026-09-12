ആഗോള നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ അമരത്ത് ഇന്ത്യ; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത്, അജണ്ടകളും പ്രതീക്ഷകളും, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
പുതിയ ബ്രിക്സ് സഖ്യത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദവി ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നയതന്ത്ര സമ്മേളനമാണിത്.
Published : September 12, 2026 at 7:14 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഗോള രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ അത്യാധുനിക കൺവെൻഷൻ സെന്ററായ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ബ്രിക്സ് സഖ്യത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദവി ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നയതന്ത്ര സമ്മേളനമാണിത്.
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ റമഫോസ, ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയൻ, യു.എ.ഇ, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കാളികളാകുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന പ്രമേയം
'പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നിർമിതി' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന "ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റ്" അഥവാ മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന എന്ന നയമാണ് ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ഭാവിയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്ന ലോക ഉച്ചകോടികൾ: അജണ്ടകളും പ്രതീക്ഷകളും
ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്ന ഉച്ചകോടികൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറെയാണ്. അത് ജി-20 ആകട്ടെ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയായ കോപ് (COP) ആകട്ടെ, അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അജണ്ടകൾ വരുംതലമുറകളുടെ ഭാവി കൂടിയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വ്യവസായവും
ഏതൊരു ഉച്ചകോടിയുടെയും ഹൃദയഭാഗം സാമ്പത്തിക അജണ്ടകളാണ്. ആഗോള വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുക, ബിസിനസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനുള്ള പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
എനർജി സുരക്ഷയും ഹരിത ഊർജ്ജവും
ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, സുരക്ഷിതവും മിതമായ നിരക്കിലുള്ളതുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ്. 'ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ', സോളാർ എനർജി തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികളിലേക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഉച്ചകോടികളിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും
നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന എഐ, സൈബർ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ സഹകരണം എന്നിവ ഉച്ചകോടികളിലെ അനിവാര്യമായ വിഷയങ്ങളാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകനേതാക്കൾ നിയമനിർമാണ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
ആഗോളതാപനം മൂലം ലോകം നേരിടുന്ന വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുക, വനനശീകരണം തടയുക, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നിവ ഉച്ചകോടികളിൽ എപ്പോഴും മുൻഗണന നേടുന്ന അജണ്ടകളാണ്.
ഗോള സുരക്ഷയും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ച് പോരാടുക, യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ ഇത്തരം ഒത്തുചേരലുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
ആഗോള ക്രമം മാറ്റിയെഴുതുന്ന 'ബ്രിക്സ്': കരുത്തോടെ ഒന്നിക്കുന്ന ലോകശക്തികൾ
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്കപ്പുറം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉദിച്ചുയരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെയും ശക്തമായ ശബ്ദമായി മാറിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ബ്രിക്സ് . 11 പൂർണ അംഗരാജ്യങ്ങളും 10 പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ ആഗോള ശക്തിയായി ബ്രിക്സ് ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളവും ആഗോള ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ (GDP) 40 ശതമാനവും കൈയാളുന്ന ഒരു മഹാസഖ്യമാണ് ഇന്ന് ബ്രിക്സ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വത്തിന് ഒരു ശക്തമായ ബദലായി വളർന്നുവരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വൻശക്തികൾ മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ വരെ അണിനിരക്കുന്നു.
സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ
2006-ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വരവോടെ 'BRICS' ആയി മാറുകയും ചെയ്ത അഞ്ച് ശക്തരായ ആദ്യകാല അംഗങ്ങൾ..
- ബ്രസീൽ: ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി.
- റഷ്യ : വിപുലമായ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും ഊർജ്ജശേഖരവുമുള്ള രാജ്യം.
- ഇന്ത്യ : അതിവേഗം വളരുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ശക്തി.
- ചൈന : ആഗോള ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ ഹബ്.
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക : ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ശക്തമായ ശബ്ദം.
പുതിയ പൂർണ അംഗങ്ങൾ
കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തകാലത്തായി ബ്രിക്സിൽ പൂർണ അംഗത്വം നേടിയ 6 പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ...
- ഈജിപ്ത് & എത്യോപ്യ : ആഫ്രിക്കയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിപണികൾ.
- ഇറാൻ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ-ഊർജ്ജ ശക്തി.
- സൗദി അറേബ്യ & യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അറബ് ഭീമന്മാർ.
- ഇന്തോനേഷ്യ : തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് പുതുതായി എത്തിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി.
പങ്കാളി രാജ്യങ്ങൾ
പൂർണ അംഗത്വത്തിന് പുറമെ, ബ്രിക്സുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എത്തിയ 10 പങ്കാളി രാജ്യങ്ങൾ...
- ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ: മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, കസാക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ.
- ആഫ്രിക്കൻ/യൂറോപ്യൻ/ലാറ്റിൻ രാജ്യങ്ങൾ: നൈജീരിയ, ഉഗാണ്ട, ബെലാറസ്, ബൊളീവിയ, ക്യൂബ.
എന്തുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിക്സിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു?
വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡോളറിന് പകരം സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുക, ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബാങ്ക് (NDB) വഴി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം ഉറപ്പാക്കുക, ആഗോള തീരുമാനങ്ങളിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
പലസ്തീൻ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്നതിലും ഈ കൂട്ടായ്മ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ലോകത്തിൻ്റ് സാമ്പത്തിക നയതന്ത്ര സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്ന ഒരു പുതിയ ആഗോള വേദിയായി ബ്രിക്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ആഗോള നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ അമരത്ത് ഇന്ത്യ: ബ്രിക്സ് ആതിഥേയത്വം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്ന് ലോക നേതാക്കളുടെ സംഗമവേദിയാണ്. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര പക്വതയുടെയും വളരുന്ന ആഗോള സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ആധിപത്യമുള്ള പാശ്ചാത്യ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന് ബദലായി വളരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി തന്ത്രപ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
'ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ' അനിഷേധ്യ നേതാവ്
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ ശബ്ദമായി മാറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ ആതിഥേയത്വത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ, പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ ഫണ്ടുകളും ആഗോള വേദികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
രൂപയുടെ ആഗോളവൽക്കരണവും യുപിഐയും
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നത് ബ്രിക്സിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വന്തം കറൻസികളിൽ (ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ) വ്യാപാരം നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ യുപിഐ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഈ വേദി തുണയാകുന്നു.
നയതന്ത്ര സമവായവും അതിർത്തി സുരക്ഷയും
ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുമായി അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ സമ്മേളനം മികച്ചൊരു വേദിയൊരുക്കുന്നു.
ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ആഗോള പോരാട്ടം
രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെയും അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളെയും കർശനമായി നേരിടണം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിന് ബ്രിക്സ് വേദികളിൽ വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ നയങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകുന്നു.
ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ആതിഥേയത്വം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേവലം ഒരു ചടങ്ങല്ല, മറിച്ച് പുതിയൊരു ലോകക്രമത്തെരൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നയതന്ത്ര ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണിത്.
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