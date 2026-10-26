ബ്രസീലിൽ വീണ്ടും ലുല ഡ സിൽവ; വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസൊനാരോയ്ക്ക് തോൽവി
99.77 ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 51.76 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ലുല ഡ സിൽവ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്
By ANI
Published : October 26, 2026 at 7:20 AM IST
റിയോ ഡി ജനീറോ: ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ നേതാവും നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റുമായ ലുല ഡ സിൽവയ്ക്ക് വീണ്ടും വിജയം. വാശിയേറിയ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസൊനാരോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 80കാരനായ ലുല അധികാരത്തുടർച്ച നേടിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരു സ്ഥാനാർഥികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു.
ചരിത്രനേട്ടവുമായി ലുല
ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഡാറ്റാഫോൾഹയുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 99.77 ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 51.76 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ലുല ഡ സിൽവ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസൊനാരോയ്ക്ക് 48.24 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഈ വിജയത്തോടെ ബ്രസീലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടം ലുല സ്വന്തമാക്കി. ഗെറ്റുലിയോ വർഗാസ് ആണ് ഒന്നാമത്.
പുതിയ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ബ്രസീലിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ 16 വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്ന നേതാവെന്ന റെക്കോഡും ലുല ഡ സിൽവയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. മുൻപ് ഒരു ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ലുല ഡ സിൽവ തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രസീൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ
ജീവിതച്ചെലവ്, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അഴിമതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. 1989ൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമതെത്തിയ സ്ഥാനാർഥി പിന്നീട് വിജയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2003 മുതൽ 2010 വരെ ബ്രസീൽ ഭരിച്ച ലുലയ്ക്ക് ഇത്തവണ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ജീവിതച്ചെലവും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം. അതേസമയം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുറയ്ക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ബോൾസൊനാരോയുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം.
ഇരു സ്ഥാനാർഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കുമെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികം ലുല ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കോടതി ഈ വിധി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് വളരെ വാശിയേറിയതായിരുന്നു. ഇരു സ്ഥാനാർഥികളുടെയും അവസാന നിമിഷമുള്ള അഭ്യർഥനകളെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതർ വോട്ടെടുപ്പ് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തുടനീളം വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വലിയ ആഘോഷമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വിദേശനയങ്ങളിലെ മാറ്റം
ലുലയുടെ വിജയം ബ്രസീലിന് പുറത്തും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങളുമായും ചൈനയുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനാണ് ലുലയുടെ തീരുമാനം. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ ബ്രസീലിൻ്റെ വിദേശനയങ്ങളിൽ ലുലയുടെ ഈ വിജയം നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
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രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ വിദേശനയം രൂപീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 1970കളിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവായാണ് ലുല തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. മൂന്ന് തവണ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം 2002ലാണ് ആദ്യമായി വിജയിച്ചത്. നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2010ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ദിൽമ റൂസെഫ് പിൻഗാമിയായി അധികാരമേൽക്കുകയും 2014ൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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