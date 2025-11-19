ETV Bharat / international

സൗദിയില്‍ ഇനി ബിയറും വൈനും കിട്ടും, പക്ഷേ പൂസാകില്ല..! ഹിറ്റായി പബ്ബുകള്‍, മുന്നില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍

സൗദി കിരീടാവകാശി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനുശേഷം സിനിമാശാലകൾ വീണ്ടും തുറന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി. വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ രാജ്യത്തേയ്‌ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

SAUDI BOOZE FREE BAR SAUDI ARABIA ALCOHOL BAN RIYADH PUB saudi vision 203
booze-free bar offers Saudis a pub vibe in saudi (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ ഇസ്‌ലാമിക നിയമമായ ശരീഅത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗദിയിൽ ഒരു കാലം വരെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകള്‍ക്കും, മദ്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്കും കര്‍ശനമായ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയും കടുത്ത പിഴകള്‍ ചുമത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അക്കാലത്ത് എണ്ണ ഉത്‌പ്പാദനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു സൗദി.

സൗദിയുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ പ്രാധനമായും എണ്ണ ഉത്‌പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കാലം മാറിയതോടെ എണ്ണ കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകില്ലെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം മനസിലാക്കി. അങ്ങനെ സൗദി വിഷൻ 2030 എന്ന ആശയത്തിന് തിരികൊളുത്തി.

അതായത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോളതലത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി സൗദിയെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി രാജ്യത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പല വിധത്തിലുള്ള പരിഷ്‌കരണങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഉദാഹരണമാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച പബ്ബുകള്‍. നേരത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നതും, സ്‌ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നൽകിയതും, നയതന്ത്ര ഉദ്യാഗസ്ഥര്‍ക്ക് റിയാദില്‍ മദ്യശാല തുറന്നതുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

SAUDI BOOZE FREE BAR SAUDI ARABIA ALCOHOL BAN RIYADH PUB SAUDI VISION 203
booze-free bar offers Saudis a pub vibe in saudi (AFP)

ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റിയാദിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പബ്ബുകൾ തുറന്നതുമെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ ബിയറും വൈനുമൊക്കെ ലഭ്യമാണ്, പക്ഷേ മദ്യത്തിൻ്റെ അംശം ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. നിലക്കടലയും, അണ്ടിപ്പരിപ്പും തുടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ബിയര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഈ പാനീയം കഴിച്ചാൽ മത്താകും എന്ന തോന്നൽ ഉളവാകില്ലെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നു.

നിരവധി സ്‌ത്രീകളാണ് സൗദിയിലെ പബ്ബുകളിൽ എത്തുന്നത്. മൂടുപടം നീക്കി പബ്ബുകളിലെത്തി അവര്‍ ബിയര്‍ കുടിക്കുന്നതും കാണാം. "മദ്യം എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയാണ്. പക്ഷേ ഈ പാനീയം കുഴപ്പമില്ല, ഇത് വളരെ ഉന്മേഷം നൽകുന്നു" മദ്യത്തിൻ്റെ അംശമില്ലാത്ത ബിയര്‍ കുടിച്ച പതിനെട്ടുകാരിയായ ഷെയ്ഖയും പറയുന്നു. പബ്ബിലെ അനുഭവം നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് റിയാദിലെ A12 കഫേയുടെ മാനേജർ അബ്ദുള്ള ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SAUDI BOOZE FREE BAR SAUDI ARABIA ALCOHOL BAN RIYADH PUB SAUDI VISION 203
booze-free bar offers Saudis a pub vibe in saudi (AFP)

അതേസമയം, സൗദി കിരീടാവകാശിയും ഭരണാധികാരിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം സൗദിയിൽ കടന്നുവന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർശനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് കീഴിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൗദി അറേബ്യയിൽ തിയേറ്ററുകള്‍ നിരോധിച്ചിരുന്നു.

2018-ൽ, വിഷൻ 2030 പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, രാജ്യം സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ള 35 വർഷത്തെ വിലക്ക് നീക്കി. അമേരിക്കൻ സിനിമാ തിയേറ്റർ കമ്പനിയായ എഎംസി 2018 ഏപ്രിലിൽ റിയാദിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പൊതു സിനിമ തിയറ്റർ തുറന്നു. 2019 ൽ സൗദി അറേബ്യ ആദ്യത്തെ റെഡ് സീ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു

മദ്യ നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ്.

1952 മുതൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മദ്യ വിൽപ്പനയും ഉപഭോഗവും പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 2024 ജനുവരിയിൽ, റിയാദില്‍ ആദ്യത്തെ മദ്യവിൽപ്പനശാല തുറന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന അമുസ്‌ലീമായ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമായാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആണ് മേഖലയിൽ മദ്യശാല പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അമുസ്‌ലീമായ ഒരു നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രതിമാസം നിശ്‌ചിത അളവിൽ മാത്രം മദ്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തലായിരുന്നു ശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

SAUDI BOOZE FREE BAR SAUDI ARABIA ALCOHOL BAN RIYADH PUB SAUDI VISION 203
booze-free bar offers Saudis a pub vibe in saudi (AFP)

1952 മുതലാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ മദ്യത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന അബ്‌ദുൽ അസീസിൻ്റെ മകൻ മദ്യപിച്ച് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്രജ്ഞനെ വെടിവച്ചു കൊന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു മദ്യത്തിന് വിലക്ക്.

Also Read: ലെബനനിലെ പലസ്‌തീൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

TAGGED:

SAUDI BOOZE FREE BAR
SAUDI ARABIA ALCOHOL BAN
RIYADH PUB
SAUDI VISION 203
RIYADH OFFERS PUB VIBES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.