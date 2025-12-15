ഞെട്ടി വിറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; ജൂത ഉത്സവാഘോഷത്തിനിടെ ഭീകരാക്രമണം, രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ 42 പേർക്കോളം ഗുരുതരമായി പരിക്കറ്റു. ബീച്ചിൽ നടന്ന 'ഹനുക്കാഹ്' എന്ന ജൂതമത ഉത്സവത്തിലാണ് ആക്രമണം. അപലപിച്ച് പ്രമുഖർ, ശക്തമായ വിമർശനവുമായി ഇസ്രയേൽ.
Published : December 15, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 10:05 AM IST
സിഡ്നി: ഏറ്റവും വലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 42 പേർക്കോളം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായി ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
"മൃതദേഹമോ ജീവനോടെയുള്ളവരുടേതെന്നോ അറിയില്ല, ആറ് പേർ കടൽത്തീരത്ത് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു. ബോണ്ടി ബീച്ചിൻ്റെ സമീപമുള്ള പുൽമേടുകളിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ചിതറി കിടന്നിരുന്നു. അതിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രോളറും ഉണ്ടായിരുന്നു," ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിലെ ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ നടന്ന 'ഹനുക്കാഹ്' എന്ന എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജൂതമതക്കാരുടെ ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വെടിയുതിർത്തത് രണ്ട് പേരാണെന്നും അതിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.
ബീച്ചിന് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംശയാസ്പദമായ നിരവധി വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെടിവയ്പ്പ് കേട്ടിരുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ഉടൻ തന്നെ പരിഭ്രാന്തരായെന്നും ചിലിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി കാമിലോ ഡയസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഹീറോ!
ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ആക്രമിയെ സധൈര്യം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ്റെ വീഡിയോ വൈറൽ. ഒപ്പം അഭിനന്ദനപ്രവാഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയും. സിഡ്നിയിലെ സതർലൻഡിൽ പഴക്കട നടത്തുന്ന അഹമ്മദ് അൽ അഹമ്മദാണ് അക്രമിയെ അതിസാഹസികമായി നേരിട്ടത്.
‼️BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen— Blondelady2024 (@arva61138) December 14, 2025
Bravo to this guy!!https://t.co/nPNO5754r1 pic.twitter.com/DM7NmU16Uz
വെളുത്ത ടീഷർട്ട് ധരിച്ച് കാറിൻ്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അഹമ്മദ്. അക്രമിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റൈഫിൾ പൊടുന്നനെ അഹമ്മദ് തട്ടിയെടുക്കുന്നതും അക്രമിയുടെ നേർക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. അഹമ്മദിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പകച്ചുപോയ അക്രമി ഉടൻ പിന്മാറുന്നതായും തുടർന്ന് അക്രമി സംഘം അഹമ്മദിൻ്റെ നേർക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നതും കാണാം. ആക്രമികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ അഹമ്മദിന് രണ്ട് തവണ വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റതിനാൽ ചികിത്സയിലാണ്.
Strongly condemn the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
ഭീകരരിൽ ഒരാളെ നേരിടുകയും നിരായുധരാക്കുകയും ചെയ്ത അഹമ്മദ് അൽ അഹമ്മദിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ് പ്രശംസിച്ചു. അൽ അഹമ്മദ് തോക്കുധാരിയെ നേരിടുകയും നിരായുധനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സ്വകാര്യ വാർത്താ മാധ്യമത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു.
ഭീകരാക്രമണമെന്ന് അധികൃതർ
ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിനെ ഭീകരാക്രമണമായി പൊലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബീച്ചിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതായും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂതന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായ ഹനുക്കയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജൂതന്മാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനിസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച തിന്മയുടെയും യഹൂദവിരുദ്ധതയുടെയും ഭീകരതയുടെയും പ്രവൃത്തിയാണ് ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണമെന്നും ആൽബനീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപലപിച്ച് പ്രമുഖർ
ജൂത ഉത്സവമായ ഹനുക്കയുടെ ആഘോഷ ദിനത്തിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. "ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഈ വേളയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭീകരതയോട് ഇന്ത്യ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കുന്നില്ല, തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും പ്രകടനങ്ങൾക്കുമെതിരായ പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു", മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
I am horrified and condemn today’s heinous deadly attack on Jewish families gathered in Sydney to celebrate Hannukah.— António Guterres (@antonioguterres) December 14, 2025
My heart is with the Jewish community worldwide on this first day of Hannukah, a festival celebrating the miracle of peace and light vanquishing darkness.
ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഭയന്നുപോയെന്നും ഹൃദയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൂത സമൂഹത്തോടൊപ്പമാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു,
ജൂതന്മാരുടെ ഉത്സവാഘോഷം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ അമേരിക്ക ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ജൂതവിരുദ്ധതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025
Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia.
രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇസ്രയേൽ
പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിനായുള്ള ആർബനിസ് സർക്കാരിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തി. തെരുവുകളിൽ തുടരുന്ന ജൂത വിദ്വേഷത്തെ ആൽബനിസ് സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
Antisemitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent; it retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 14, 2025
"ജൂതവിരുദ്ധത ഒരു അർബുദമാണ്. നേതാക്കൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ അത് പടരുന്നു, നേതാക്കൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പിൻവാങ്ങലുണ്ടാകുന്നു. ബലഹീനതയെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പ്രീതിപ്പെടുത്തലിനെ ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു", നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചതെന്നും ഇനിയെങ്കിലും വിവേകത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിഡിയോൺ സാർ പ്രതികരിച്ചു.
ALSO READ: യുഎസിലെ ബ്രൗൺ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവെപ്പ്; രണ്ട് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, അക്രമിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ പൊലീസ്