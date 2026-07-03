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സിറിയയിൽ ബോംബ് ആക്രമണം; അഞ്ച് മരണം 20 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും സാക്ഷികളോട് സംസാരിക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി

Mohammed al Dahabi Ahmed al Sharaa TERRORIST ATTACK Islamic State of Iraq Levant
Representative Image (ANI)
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By ANI

Published : July 3, 2026 at 11:37 AM IST

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ഡമാസ്‌കസ്: ഡമാസ്‌കസിലെ കഫേയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം.അക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഡമാസ്‌കസ് ഗവർണർ മഹേർ മർവാൻ ഇദ്‌ലിബി പറഞ്ഞു. കഫേയിൽ ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ഉപകരണം (ഐഇഡി) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രദേശത്തുനിന്ന് പലായനം രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും, സാക്ഷികളോട് സംസാരിക്കുകയും, സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ സാഹചര്യം പുനർനിർമ്മിക്കാനും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്‌ടരായ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും ഇദ്‌ലിബി പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ഒരു ഭീകരാക്രമണമായോ ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് ദി ലെവൻ്റ് പോലുള്ള നിരോധിത സംഘടനയുമായോ ഐഎസ്‌ഐല്ലുമായോ അദ്ദേഹം ഈ അക്രമൻത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

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ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹമീദിയേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന റോഡിലെ ഒരു കഫേയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 100 മീറ്റർ അകലെയുള്ള കോടതി കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷായ്‌ക്കായ് അടിയന്തര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധപുലർത്തി . "വരും മണിക്കൂറുകൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും, സിറിയക്കാരുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞവർ വിലകൊടുക്കെണ്ടിവരും, പക്ഷേ നമ്മൾ ശക്തരായി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം സിറിയ നന്നായിരിക്കുമെന്നും സിറിയൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇളക്കില്ലെന്നും ഇദ്‌ലിബി പറഞ്ഞു.

സിറിയയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ദിനംപ്രതി കൂടുതൽ സേനകളുണ്ട്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതിയുണ്ട്." മഹേർ മർവാൻ ഇദ്‌ലിബി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, "സിറിയൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. സിറിയയുടെ സുരക്ഷയക്ക് ഭീഷണിയായവരെ സൈന്യം ഉടൻ പിടികൂടും. സിറിയ കൂടുതൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്തോറും, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടും." 2024 അവസാനത്തോടെ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് ബഷർ അൽ-അസദിനെ അട്ടിമറിച്ചതിനുശേഷം ഡമാസ്‌കസിൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സിറിയയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റ് അഹമ്മദ് അൽ-ഷറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റ് വിമത സേനയും അദ്ദേഹത്തെ അട്ടിമറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 14 വർഷത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധമാണ് അതോടെ അവസാനിച്ചത്.

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TAGGED:

MOHAMMED AL DAHABI
AHMED AL SHARAA
TERRORIST ATTACK
ISLAMIC STATE OF IRAQ LEVANT
BOMB ATTACK IN SYRIA

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