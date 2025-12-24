ഖാലിദ സിയയുടെ മകൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു; വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ബിഎൻപി, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പടയൊരുക്കം

ETV Bharat / international

താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മടങ്ങി എത്തുന്നത് 17 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം. സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമെന്ന് ബിഎൻപി.

BNP cadres prepare for Tarique Rahman's return (ANI)
ധാക്ക: ​മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്നു. 17 വ​ർ​ഷത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലേയ്‌ക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിയാവുർ റഹ്മാൻ്റെയും ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ മ​കനായ താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ (ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി) യുടെ ആക്‌ടിങ് ചെയർമാനുമാണ്. ലണ്ടൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം സ്വദേശത്തേയ്‌ക്ക് മടങ്ങുന്ന താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാന് പാർട്ടി വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നു.

താരിഖ് റഹ്മാന്‍റെ വരവ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് പാർട്ടിയും പ്രവർത്തകരും. ഇതിനോടകം ഗംഭീര സ്വീകരണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ബിഎൻപി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലെ പുർബചലിലാണ് സ്വീകരണ വേദി ഒരുക്കുന്നത്. 300 അടി വീതിയുള്ള റോഡിലാണ് താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ന് സ്വീകരണ വേദി ഉയരുന്നത്. പാർട്ടി നേതാക്കളും അനുയായികളും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.

പരിപാടിക്കായി ഏകദേശം ഇരുപത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമെന്നാണ് ബിഎൻപിയുടെ ഏകദേശ കണക്ക്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇതിനകം പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരക്ക് വർധിക്കാമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ താത്‌ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഡി ന്യൂസ്24 (bdnews24) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. താരിഖ് റഹ്മാൻ എത്തുന്ന ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബർ 24 ന് വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ ഡിസംബർ 25 ന് വൈകുന്നേരം 6 വരെ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ വിമാന ടിക്കറ്റുകളും പാസ്‌പോർട്ടുകളും കൈവശമുള്ള യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ വിമാനത്താവളത്തിനകത്തും പരിസരത്തും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് വിമാനത്താവളം ചൊവ്വാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

യാത്രക്കാർക്ക് താത്‌ക്കാലിക നിയന്ത്രണം

സുഗമമായ യാത്രാ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തന അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. നിയുക്ത യാത്രക്കാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അനുയായികളെയും സന്ദർശകരെയും വിമാനത്താവള പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കുമെന്നും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിസംബർ 25 ന് രാവിലെ ബിമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ താരിഖ് റഹ്മാനും സംഘവും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ധാക്കയിൽ എത്തുമെന്ന് ബിഡി ന്യൂസ്24 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. തിരക്കേറിയ സമയത്ത് വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് താത്‌ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മുൻകൂട്ടി എത്തിച്ചേരണമെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധാക്കയിലെത്തിയ ശേഷം താരിഖ് റഹ്മാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എവർകെയർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും. "അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും ബിഎൻപി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ഖാലിദ സിയയെ ഏകദേശം മൂന്ന് ആഴ്‌ചയായി ആശുപത്രിയിലാണ്" എന്ന് ബിഎൻപി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം സലാഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരികെ ഗുൽഷൻ അവന്യൂവിലെ ഒരു വസതിയിൽ താരിഖ് റഹ്മാൻ താമസിക്കുമെന്നും ഖാലിദ സിയ ഫെറോസ എന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുൽഷനിലെ പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൻ്റെ ഓഫിസിൽ താ​രി​ഖ് റ​ഹ്മാ​നു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ചേംബർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പതിമൂന്നാം ദേശീയ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗുൽഷനിൽ മറ്റൊരു വീട് സജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിഡിന്യൂസ് 24 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

