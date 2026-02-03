എപ്സ്റ്റീൻ ലൈംഗിക ചൂഷണ കേസില് വൻ ട്വിസ്റ്റ്; മൊഴി നല്കാൻ തയ്യാറായി ക്ലിൻ്റണ് ദമ്പതികള്
ലോകത്തായാകെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയല് കേസില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവ്
Published : February 3, 2026 at 8:30 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: കുപ്രിസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മൊഴി നല്കാൻ സമ്മതിച്ച് അമേരിക്കയുടെ 42-ാമത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബില് ക്ലിൻ്റണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഹിലരിയും. ഇരുവരും കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകുമെന്ന് ക്ലിൻ്റൺ വക്താവ് ഏഞ്ചൽ ഉറീന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാനലിന് മുന്നിലായിരിക്കും ഇരുവരും മൊഴി നൽകുക. സമൻസുകൾ അവഗണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ തീരുമാനം.
എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ ബിൽ ക്ലിൻ്റണ്ൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മൊഴി നല്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം, രണ്ട് പേർക്കും കോടതി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഹൗസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജെയിംസ് കോമർ പറഞ്ഞു.
എപ്സ്റ്റൈൻ്റെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ പലതവണ യാത്ര ചെയ്തതായി ഫ്ലൈറ്റ് ലോഗുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, എപ്സ്റ്റൈൻ്റെ വസതിയിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളി ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിനൊപ്പമുള്ള ക്ലിൻ്റൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്ന രേഖകളിലുണ്ട്. ഹിലരി ക്ലിൻ്റണും എപ്സ്റ്റൈൻ്റെ ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ വിധേയമാണ്. അതേസമയം, കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ക്ലിൻ്റൻ്റെ വക്താവ് ആരോപിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുപകരം പാനൽ രാഷ്ട്രീയ പരമായി പെരുമാറിയെന്നും ക്ലിൻ്റൺ വക്താവ് ഏഞ്ചൽ ഉറീന ആരോപിച്ചു.
ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ബിൽ ക്ലിൻ്റൻ്റെ വക്താവ്
എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ക്രമിനൽ പശ്ചാത്തലം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിൻ്റണ് എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ക്ലിൻ്റൻ്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ ക്ലിൻ്റണ് എപ്സ്റ്റീനുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നീന്തുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ, ആ സമയത്ത് എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എപ്സ്റ്റീനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, 2000-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ക്ലിൻ്റണ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി എപ്സ്റ്റീൻ്റെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ബിൽ ക്ലിൻ്റണ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 2026 എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ ഹിലരി ക്ലിൻ്റൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ദമ്പതികൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിൻ്റൺ ദമ്പതികൾ മൊഴി നല്കാൻ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ആസൂത്രിതമായ കോടതിയലക്ഷ്യ വോട്ടെടുപ്പുമായി സഭ മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം സാക്ഷി വിസ്താരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഇത് തുടരുമെന്നും മേൽനോട്ട സമിതി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
