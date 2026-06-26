ETV Bharat / international

റഷ്യൻ മണ്ണിൽ യുക്രെയ്‌ൻ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് 660 യുക്രെയ്‌ൻ ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

റഷ്യയിലും ക്രമിയയിലും യുക്രെയ്‌ൻ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം. യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ പൂർണ്ണ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളും ക്രിമിയയും ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്‌ൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്.

UKRAINE DRONE ATTACK RUSSIA RUSSIAN DEFENSE MINISTRY RUSSIA UKRAINE WAR RUSSIA news
This photo provided by Moscow Region Governor Andrei Vorobyev's official telegram channel shows smoke rising from a damaged building after a Ukrainian drone attack outside Moscow (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോസ്‌കോ: റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം. ക്രമിയയിലും തങ്ങളുടെ മണ്ണിലും ഏറ്റവും വലിയ യുക്രെയ്‌ൻ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് റഷ്യ പറഞ്ഞു. ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രദേശമായ 'തുല'യിലെ ഒരു സ്വകാര്യ വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേറ്റതായും തുല ഗവർണർ ദിമിത്രി മില്യേവ് ഓൺലൈൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നോവോമോസ്കോവ്സ്ക് നഗരത്തിലെ ഒരു വൈദ്യുതി ലൈനിനും വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നോവോമോസ്കോവ്സ്‌കിലെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റും ഒരു ജലവൈദ്യുത പ്ലാൻ്റും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി റഷ്യൻ സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ വാർത്താ മാധ്യമമായ ആസ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ പൂർണ്ണ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളും ക്രിമിയയും ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്‌ൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്.

എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചടക്കിയ ക്രിമിയ, അസോവ്, കരിങ്കടൽ എന്നിവയുൾപ്പടെ 12 റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ 660 യുക്രെയ്‌ൻ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തടഞ്ഞതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പറന്ന 47 യുക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായും ആളപായമോ നാശനഷ്‌ടങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മോസ്കോ മേയർ സെർജി സോബിയാനിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

നിലവിൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. സമീപ മാസങ്ങളിൽ, റഷ്യൻ സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ യുക്രെയ്ൻ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ധനക്ഷാമത്തിന് കാരണമാവുകയും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ധന വിതരണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു, നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം റഷ്യയുടെ യുദ്ധ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഏറ്റ കനത്ത പ്രഹരമാണിത്.

യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം

യുക്രെയ്‌നിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യ ഈ അടുത്ത് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 53 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും പവിത്രവുമായ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നായ കീവ്-പെചെർസ്‌ക് ലാവ്റയിലെ ഡോർമിഷ്യൻ കത്തീഡ്രലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം. ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ട്രംപ് ഇരു നേതാക്കളുമായും സംസാരിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ALSO READ: താരിഖ് റഹ്‌മാനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്; ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ സർക്കാരിന് പിന്തുണ

TAGGED:

UKRAINE DRONE ATTACK RUSSIA
RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA NEWS
RUSSIA UKRAINEDRONE ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.