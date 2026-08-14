'പൂര്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകും'; അസമിലെ മഴക്കെടുതിയില് പൊലിഞ്ഞവര്ക്ക് അനുശോചനവുമായി ഭൂട്ടാൻ രാജാവ്
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവര്ക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂട്ടാൻ രാജാവ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു.
By ANI
Published : August 14, 2026 at 7:56 AM IST
തിംഫു: അസം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് ജിഗ്മെ ഖേസർ നാംഗ്യേൽ വാങ്ചുക്ക്. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂട്ടാൻ്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും പിന്തുണയും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയ്ക്ക് കത്ത് അയക്കുകയായിരുന്നു.
"ഭൂട്ടാൻ ജനത അങ്ങയ്ക്കും അസം ജനതയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുംബങ്ങളും വീടുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന്" ജിഗ്മെ ഖേസർ നാംഗ്യേൽ വാങ്ചുക്ക് പറഞ്ഞു.
വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമും നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പ്രതിസന്ധികള് യുക്തിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തെ രാജാവ് ജിഗ്മേ ഖേസർ പ്രശംസിച്ചു. അസം-ഭൂട്ടാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായത്തിനും പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും ദുരുന്ത സമയത്ത് അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വവും ദൃഢനിശ്ചയവും പ്രശംസനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതേസമയം അസമിലെ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 103 ആയി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 1.26 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ചരൈദിയോ, ദരാങ്, ഗോലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട്, കർബി ആംഗ്ലോങ്, നാഗോൺ, ശിവസാഗർ എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 1,26,431 പേരെയാണ് നിലവിൽ പ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗോലാഘട്ട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ഏറ്റവും രൂക്ഷം.
11,287.04 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വിളകൾ നശിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രളയജലം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയതോടെ അണക്കെട്ടുകൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലവർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയസ്ഥിതി അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.
അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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