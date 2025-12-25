ETV Bharat / international

ക്രിസ്‌തു ജനിച്ച മണ്ണില്‍ രണ്ട് വർഷത്തിനിപ്പുറം ക്രിസ്‌മസ്; ബെത്‌ലഹേമില്‍ നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞു, പ്രത്യാശയില്‍ പലസ്‌തീൻ

ബെത്‌ലഹേമില്‍ ക്രിസ്‌മസ് മണി മുഴങ്ങി. യുദ്ധത്തില്‍ തകർന്ന പലസ്‌തിനില്‍ പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങള്‍. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ആഘോഷം.

Young Palestinian parishioners, Julia and Jahan, decorate a Christmas tree in the Holy Family Catholic Church in Gaza City (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 11:17 AM IST

ബെത്‌ലഹേം : രണ്ട് വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം പലസ്‌തീനില്‍ ക്രിസ്‌മസ് ബെല്‍ മുഴങ്ങി. യേശു ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ജന്മദേശമായ ബെത്‌ലഹേമില്‍ ഇത്തവണ ആഘോഷം കെങ്കേമമാണ്. 2023ല്‍ ഇസ്രയേല്‍ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ ബെത്‌ലഹേമില്‍ ക്രിസ്‌മസ് ആരവങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നിരുന്നില്ല.

ഇന്നലെ ക്രിസ്‌മസ് രാവില്‍ വിപുലമായ പരേഡിനും പ്രദക്ഷിണത്തിനുമാണ് ബെത്‌ലഹേം സാക്ഷിയായത്. കരോള്‍ ഗാനത്തില്‍ മുഖരിതമായിരുന്നു ബെത്‌ലഹേം. ഡ്രമ്മുകളടെയും ബാഗ്‌പൈപ്പുകളുടെയും ശബ്‌ദം തെരുവോരങ്ങളില്‍ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. യുവാക്കളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും എന്നുവേണ്ട വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും മാംഗർ സ്‌ക്വയറിലേക്ക് എത്തി.

'യുദ്ധം കാരണം ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്‌മസൊന്നും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന് സന്തോഷമാണ്' -ബെത്‌ലഹേമിലെ സെയിൽസിയൻ സ്‌കൗട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ 17കാരൻ മിലാഗ്രോസ് അൻസ്റ്റാസ് പറഞ്ഞു.

ബെത്‌ലഹേമിലെ ഇടുങ്ങിയ സ്റ്റാർ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നൂറ് കണക്കിനാളുകളാണ് പ്രദക്ഷിണവുമായി എത്തിയത്. സാന്താക്ലോസിന്‍റെ വേഷം ധരിച്ച ആളുകള്‍ മിഠായികളും പഴങ്ങളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വില്‍പന നടത്തി. പുല്‍ക്കൂടും ഭീമൻ നക്ഷത്രവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ, മാംഗർ സ്‌ക്വയറിൽ പല വർണത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ തെളിഞ്ഞു. യേശു ജനിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമിച്ച പള്ളിക്ക് അടുത്തായി ക്രിസ്‌മസ് ട്രീയും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണ് ഈ ബസിലിക്ക പണിതത്. രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ജനിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവിടം ക്രൈസ്‌തവർക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നഗരത്തിന് ജീവൻ പകരുമെന്ന് ബെത്‌ലഹേം നിവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗാസയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടപ്പോൾ ബെത്‌ലഹേം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങൾ ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ഒക്ടോബർ മുതൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നു ഇല്ല ഇവിടെ. അധിനിവേശം ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സജീവമായിരുന്നു ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷം.

ഇസ്രയേല്‍ പലസ്‌തീൻ യുദ്ധത്തില്‍ കിടപ്പാടം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ താത്‌കാലിക ഷെഡുകളിലും മറ്റുമാണ് അതിശൈത്യത്തിലും കഴിയുന്നത്. എങ്കിലും ദൈവപുത്രന്‍റെ തിരുപ്പിറവി സ്‌മരണ ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. "ഈ വർഷം ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് വേണം, രണ്ട് വർഷത്തെ ഇരുട്ടിന് ശേഷം അതാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്," ജറുസലേമിലെ ലാറ്റിൻ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​കർദ്ദിനാൾ പിയർബാറ്റിസ്റ്റ പിസാബല്ല, ചർച്ച് ഓഫ് നേറ്റിവിറ്റിയിൽ അർധരാത്രി കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു.

സിറിയയിലും നക്ഷത്രം പ്രകാശിക്കുന്നു... ബോണ്ടി ബീച്ചില്‍ ഉരുകി ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരുടെ ക്രിസ്‌മസ്

സിറിയയിൽ, ജൂണിൽ നടന്ന മാരകമായ വെടിവയ്പ്പും ചാവേർ ബോംബാക്രമണവും മൂലം ജനങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തലസ്ഥാനമായ ഡമാസ്‌കസിലെ തെരുവുകളില്‍ ക്രിസ്‌മസ് വിളക്കുകള്‍ പ്രകാശിച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങളും മറ്റും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു.

'സിറിയ സന്തോഷം അർഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും. പുതിയൊരു നാളെയ്‌ക്കായുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്.' -വിദ്യാർഥിയായ ലോറിസ് ആസാഫ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ, ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഹനുക്ക ആഘോഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലയില്‍ നീറിയാണ് ഇത്തവണ ക്രിസ്‌മസ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആന്‍റണി ആൽബനീസ് തന്‍റെ സന്ദേശത്തില്‍ ബോണ്ടി ബീച്ച് സംഭവം ഓർമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. "നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, ഈ വർഷം ക്രിസ്‌മസ് വ്യത്യസ്‌തമായി അനുഭവപ്പെടും, ഹനുക്കയും ബോണ്ടി ബീച്ചും ഇന്ന് ഭീകരതയുടെ ഓർമയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുഃഖഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു." -ആല്‍ബനീസ് പറഞ്ഞു.

ആദ്യ ക്രിസ്‌മസ് കുർബാന അർപ്പിച്ച് ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ

ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പയുടെ ആദ്യ ക്രിസ്‌മസ് ആണെന്നതും ഇക്കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്‌മസിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വത്തിക്കാനിലെ സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കയില്‍ മാർപ്പാപ്പ തന്‍റെ ആദ്യ ക്രിസ്‌മസ് കുർബാന അർപ്പിച്ചു.

'വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും ദാനധർമ്മത്തിന്‍റെയും പ്രത്യാശയുടെയും വിരുന്നാണ് ക്രിസ്‌മസ്' -മാർപ്പാപ്പ തന്‍റെ ക്രിസ്‌മസ് സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരെ വെറും ഒരു കച്ചവട വസ്‌തുവായി കണക്കാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വികലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു മാപ്പാപ്പ.

