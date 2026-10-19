അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ശത്രുവായേക്കാം; ഇന്ത്യയുമായി പുതിയ സഖ്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നെതന്യാഹു
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരാമർശം
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:39 AM IST
ജറുസലേം: ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്രയേലിനോട് ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇതിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി പുതിയ സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൻ്റെ സുരക്ഷാ നയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരാമർശം. "രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന പ്രസിഡൻ്റ്, അത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകട്ടെ, ഇസ്രയേലിനോട് കടുത്ത ശത്രുതയുള്ള ആളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടും? അമേരിക്കയുമായി എങ്ങനെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും? ഇതിന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് കാണേണ്ടത്?" നെതന്യാഹു ചോദിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ നില കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നും, അമേരിക്കൻ നയങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ സഖ്യങ്ങൾ അനിവാര്യം
അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ കുറഞ്ഞാലും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഖ്യം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ മേഖലയിലും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമല്ല. അതുപോലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് പുതിയ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രസീലിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഖ്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നെതന്യാഹു എക്കാലവും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദവും എടുത്തുകാണിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായി ഇസ്രയേലിന് സവിശേഷമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇസ്രയേലിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള താത്പര്യം കുറയാൻ കാരണം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരായ ബരാക് ഒബാമ, ജോ ബൈഡൻ എന്നിവരുമായി നെതന്യാഹുവിന് അത്ര നല്ല ബന്ധമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരോട് പോലും എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള നേതാവാണ് താനെന്നാണ് അദ്ദേഹം അനുയായികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നെതന്യാഹു.
വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സുരക്ഷാ നയത്തിനെതിരെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് രംഗത്തെത്തി. ഇതൊരു വെറും രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്നും ഗൗരവമുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ തന്ത്രമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. "തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒമ്പത് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, എല്ലാ യുദ്ധമുഖങ്ങളും തുറന്നുകിടക്കുമ്പോഴാണ് നെതന്യാഹു തൻ്റെ സുരക്ഷാ നയം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്," ഐസൻകോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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സുരക്ഷാ നയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വെറും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും, ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുകയാണെന്നും മുൻ സൈനിക മേധാവി കൂടിയായ ഐസൻകോട്ട് ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് നെതന്യാഹു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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