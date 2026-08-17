ട്രംപിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ബിബിസി
ട്രംപിൻ്റെ മകൾ ഇവാൻക ട്രംപ്, ഭർത്താവ് ജാരെഡ് കുഷ്നർ, മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ എന്നിവർക്ക് കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബിബിസിയുടെ അഭിഭാഷകർ
Published : August 17, 2026 at 8:38 AM IST
ഫ്ലോറിഡ: ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ബിബിസിക്കെതിരെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയ പതിനായിരം കോടി ഡോളറിൻ്റെ (10 ബില്യൺ ഡോളർ) മാനനഷ്ടക്കേസിൽ നിർണായക നീക്കം. ട്രംപിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖകളും മൊഴിയും ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിബിസി അമേരിക്കൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
കോടതിയെ സമീപിച്ച് ബിബിസി
ട്രംപിൻ്റെ മകൾ ഇവാൻക ട്രംപ്, ഭർത്താവ് ജാരെഡ് കുഷ്നർ, മകൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയർ എന്നിവർക്ക് കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബിബിസിയുടെ അഭിഭാഷകർ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സീക്രട്ട് സർവീസ് സുരക്ഷയുള്ളതിനാൽ നേരിട്ട് നോട്ടിസ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ബിബിസിക്കെതിരെ ട്രംപ് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. 2024ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ തൻ്റെ പ്രസംഗം തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. 2021 ജനുവരി ആറിന് വാഷിങ്ടണിലെ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അർഥം മാറ്റാൻ ബിബിസി ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. 2024ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാനും സ്വാധീനിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ എഡിറ്റിങ് നടന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ബിബിസി നേരത്തെ ട്രംപിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും മാനനഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അവർ.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴി നിർണായകം
കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായ രീതിയിൽ അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴി അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ബിബിസി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവാൻകയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറും ഓവൽ ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മകൻ ട്രംപുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നതായും കോടതി രേഖകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മകൾക്കും മരുമകനും നൽകാനുള്ള നോട്ടിസ് കൈപ്പറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിസ് നൽകാൻ സീക്രട്ട് സർവീസിന് നിർദേശം നൽകാനോ ബിബിസി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു. ഇതോടെ ഇമെയിൽ വഴിയോ സർട്ടിഫൈഡ് മെയിൽ വഴിയോ നോട്ടിസ് അയക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് മാധ്യമസ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബിബിസിയുടെ ഈ ആവശ്യത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ജഡ്ജി ട്രംപിൻ്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ബിബിസി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ നിയമസംഘം പ്രതികരിച്ചു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ബോധപൂർവം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ ബിബിസി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഉപദ്രവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കേസിൻ്റെ വിചാരണ അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങാനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രംപിൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫെഡറൽ ജഡ്ജി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് താത്കാലിക ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബിസിനസിനും സത്പേരിനും കളങ്കമുണ്ടായെന്ന വാദം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് നൽകിയ ഭേദഗതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി റോയ് ആൾട്ട്മാൻ ഈ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചത്. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ കേറ്റ് ബ്രംബാക്ക്, അലന്ന ഡർകിൻ റിച്ചർ എന്നിവരാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
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