'ഇങ്ക്വിലാബ് മഞ്ച'യുടെ നേതാവിന് വെടിയേറ്റു; ബംഗ്ലാദേശിലെ വീണ്ടും ആളിക്കത്തി പ്രക്ഷോഭം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച തോക്കുധാരികൾ യുവനേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിയെ തലയ്ക്ക് വെടിവച്ച് കൊന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
Published : December 22, 2025 at 5:26 PM IST
ധാക്ക: വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവിനെ വെടിവച്ച് അജ്ഞാതർ. എൻസിപി (നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി) യുടെ ഖുൽന ഡിവിഷൻ തലവനും പാർട്ടിയുടെ വർക്കേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോർഡിനേറ്ററുമായ മുഹമ്മദ് മൊട്ടാലിബ് സിക്ദാറിനാണ് വെടിയേറ്റത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖുൽന നഗരത്തിൽ 2004 ൽ നടന്ന അക്രമാസക്തമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നേതാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പ്രമുഖ യുവനേതാവായിരുന്ന ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദി എന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വെടിവയ്പ്പ്.
യുവാവിൻ്റെ തലയുടെ ഇടത് വശത്താണ് വെടിയേറ്റത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കലേർ കാന്ത എന്നയാൾ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ അടിയന്തര ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എൻസിപി (നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി) യുടെ ഖുൽന ഡിവിഷൻ തലവനും പാർട്ടിയുടെ വർക്കേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോർഡിനേറ്ററുമായ മുഹമ്മദ് മൊട്ടാലിബ് സിക്ദാറിനെ വെടിവച്ചതായി എൻസിപിയുടെ ജോയിൻ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോർഡിനേറ്റർ മഹ്മൂദ മിതു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മുഹമ്മദിനെ ഖുൽന മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവാമി ലീഗ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുന്നതില് വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദി.
എന്നാൽ ഡിസംബർ 12 ന് മധ്യ ധാക്കയിലെ ബിജോയ്നഗർ പ്രദേശത്ത് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച അജ്ഞാതരായ തോക്കുധാരികൾ ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 12 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ. എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു മത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത കൊലപാതക ശ്രമം ഉണ്ടായത്. അതേസമയം ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വെടിവെയ്പ്പിൽ പരിക്കേറ്റ 'ഇങ്ക്വിലാബ് മഞ്ച' പാർട്ടിയുടെ വക്താവായ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ വ്യക്തിയും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ ഇടക്കാല സർക്കാർ ശനിയാഴ്ച (ഡിസംബർ 20) ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിയുടെ മരണത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ദുഖാചരണം നടത്തിയിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വീണ്ടും അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു.
Also Read: "ബംഗ്ലാദേശിലേയ്ക്ക് മടങ്ങില്ല", തിരിച്ചുവരുമെന്ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹസീന