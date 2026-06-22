ദക്ഷിണപൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുടെ മേഖലാതല ചര്ച്ചാ പങ്കാളിയാകാന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്
പ്രാദേശിക സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ(ആര്സിഇപി) ഭാഗമാകാനും താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്.
By ANI
Published : June 22, 2026 at 1:12 PM IST
ധാക്ക: ആസിയാനുമായി സഹകരണത്തിന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്. ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില് മേഖലാതല ചര്ച്ചാ പങ്കാളിയാകാന് താത്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലേഷ്യന് സന്ദര്ശനം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാനാണ് ഇത്തരമൊരു താത്പര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ചരിത്ര വിസ്മൃതിയില്; അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വീര്പ്പ്മുട്ടി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ ഗാന്ധിപാര്ക്ക്
ആസിയാനുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിന് തങ്ങള്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ(ആര്സിഇപി) ഭാഗമാകാനും താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാന് മലേഷ്യ നല്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. മലേഷ്യന് പ്രധാനമന്ത്രി അന്വര് ഇബ്രാഹിമിനൊപ്പം പുത്രാജ്യയില് നടത്തിയ സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് താരിഖ് റഹ്മാന് ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസിയാന് നിലവില് ഒന്പത് രാജ്യങ്ങളുമായി മേഖലാതല ചര്ച്ചാ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. വാണിജ്യം, ഊര്ജ്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമാണിത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നുമില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ ബ്ലോക്കാണ് ആര്സിഇപി. ആസിയാനിലെ പതിനൊന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളെയും പ്രധാന ഏഷ്യ പസഫിക് സമ്പദ്ഘടനകളുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിപദം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള റഹ്മാന്റെ ആദ്യ വിദേശസന്ദര്ശനമാണിത്. അന്വര് ഇബ്രാഹിമുമായും ഒരു പ്രതിനിധി സംഘവുമായും അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകള് നടത്തി.
ഐസിടി, ഊര്ജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, മനുഷ്യവിഭവശേഷി, ഹലാല് വാണിജ്യം,കാര്ഷിക സംസ്കരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, പ്രതിരോധം, ഡിജിറ്റല് സമ്പദ്ഘടന, സെമികണ്ടക്ടറുകള്, തുടങ്ങി ഉന്നതമൂല്യമുള്ള മേഖലകള് ചര്ച്ചയായി. പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളും ഇരുപ്രധാനമന്ത്രിമാരും ചര്ച്ച ചെയ്തു.
ബംഗ്ലാദേശ്, മലേഷ്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാര് തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകളും ജോയിന്റ് കമ്മീഷന് യോഗങ്ങളുമടക്കമുള്ളവ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് -മലേഷ്യ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കുക, വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കുക, സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടുക എന്നിവയ്ക്കാണ് തങ്ങള് ഇപ്പോള് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശില് മലേഷ്യയില് നിന്നുള്ള നക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് ഞങ്ങള് മലേഷ്യയിലെ വ്യവസായികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണെന്നും റഹ്മാന് പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലാദേശിലെ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാര്ത്ഥികളും പ്രൊഫഷണലുകളും ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പാലമാണ്. അവരുടെ സംഭാവനകള് ഇരുസമ്പദ്ഘടനകള്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമാണ്. കൂടുതല് ബംഗ്ലാദേശ് ജീവനക്കാരെ ഇവിടെ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് താന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയാണ്. തൊഴില് വിപണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചര്ച്ച ചെയ്തു. തടവിലാക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശികളെ സാധ്യമെങ്കില് തിരിച്ചയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. നിയമനങ്ങള് സുതാര്യവും താങ്ങാനാകുന്നതുമാകണം. ഇടനിലക്കാരെ കുറച്ചാല് തൊഴിലാളികളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും റഹ്മാന് പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലാദേശില് താമസിക്കുന്ന റോഹിങ്ക്യ ജനതയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് വലിയ ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും റഹ്മാന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായും അന്തസോടെയും സുസ്ഥിരമായും മ്യാന്മറിലെത്തിക്കാന് മലേഷ്യ വഹിക്കുന്ന പങ്കിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. സാംസ്കാരിക സഹകരണം, ഭീകരവിരുദ്ധഗവേഷണങ്ങളിലും നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലിലും ഉള്ള കുറിപ്പുകള് കൈമാറല് തുടങ്ങിയവയില് ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വച്ചു.
മലേഷ്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മില് 2025ല് 284 കോടി ഡോളറിന്റെ വ്യാപാരം നടന്നതായി മലേഷ്യന് വാര്ത്താ ഏജന്സിയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള മലേഷ്യയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതി 235 കോടി ഡോളറിന്റേതായിരുന്നു. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളായിരുന്നു മുഖ്യ കയറ്റുമതി. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശില് നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്ക് 5000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ ഇറക്കുമതിയും നടന്നിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങള്, ചെരിപ്പുകള്, തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.
മലേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാണിജ്യ പങ്കാളിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. ദക്ഷിണേഷ്യയില് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാല് ബംഗ്ലാദേശാണ് മലേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം. ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി.
മലേഷ്യന് പ്രധാനമന്ത്രി അന്വര് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് റഹ്മാന് ക്വാലാലംപൂരില് എത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചൈനയിലേക്ക് പോകും. ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റഹ്മാന് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ശക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്.