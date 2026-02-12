ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026; 299 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു, വിധി നാളെ
299 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. ഷെയ്ഖ് ഹസീന അധികാര ഭ്രഷ്ടയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഫലം നാളെ അറിയാം.
Published : February 12, 2026 at 6:31 PM IST
ധാക്ക: ഷെയ്ഖ് ഹസീന അധികാര ഭ്രഷ്ടയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 299 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 13 ന് രാവിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
നിർണായകമായ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉച്ചവരെ 32 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്തു. ചിലയിടങ്ങളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടില്ല. വോട്ടെടുപ്പിനൊപ്പം ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളടക്കം ഉറപ്പാക്കുന്ന ‘ജൂലൈ ചാർട്ടർ’ നടപ്പാക്കണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഹിതപരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ആകെ 12.7 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 44 ശതമാനവും 18നും 37നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്.
ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാർ പുറത്തായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. സമാധാനപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഗ്രനേഡ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ചിലർ ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ബിഎൻപിയും ജമാഅത്തെ-ഇ-ഇസ്ലാമിയും അങ്കത്തട്ടില്
ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ജമാഅത്തെ-ഇ-ഇസ്ലാമിയും ഒരുമിച്ച് അങ്കത്തട്ടില് കോര്ക്കുന്ന മത്സരമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ ഇടക്കാല സർക്കാരായ അവാമി ലീഗ് പിരിച്ചുവിടുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.
രാജ്യവ്യാപകമായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ ഏകദേശം 48 ശതമാനം വോട്ടർമാരുടെ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സീനിയർ സെക്രട്ടറി അക്തർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ ബിഎസ്എസ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
രാജ്യവ്യാപകമായി 299 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 42,779 പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഏകദേശം 127 ദശലക്ഷം വോട്ടര്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ രണ്ട് പ്രധാന മത്സര പാർട്ടികളുടെ ഉന്നത നേതാക്കളും മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് യൂനുസും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
"രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും" ബിഎൻപി ചെയർമാൻ
ബിഎൻപി ചെയർമാൻ താരിഖ് റഹ്മാൻ ഗുൽഷൻ മോഡൽ സ്കൂള് ആൻഡ് കോളേജ് സെന്ററിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ രീതിയിൽ നടന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, വിവാദങ്ങളില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിഷ്പക്ഷവും സമാധാനപരവുമായിരിക്കണം എന്ന ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ന് മുതൽ രാജ്യത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"വോട്ടിങ് പ്രക്രിയ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കും"
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തലവൻ ഷഫീഖുർ റഹ്മാൻ മോണിപൂർ വിദ്യാലയത്തില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ രീതിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നാൽ തൻ്റെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"ന്യായമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ വരുന്ന ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വോട്ട് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമാണെങ്കിൽ ഫലം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. മറ്റുള്ളവരും അത് അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പോളിങ് ബൂത്തുകളില് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണിതെന്ന് അധികൃതര്വ്യക്തമാക്കി.
തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികാരികൾ ആർമർഡ് പേഴ്സണൽ കാരിയറുകളെയും (എപിസി) റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ടീമുകളെയും (ആർഎടി) വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഡ്രോണുകളും ബോഡി-വോൺ ക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ചു. 81 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 55,454 നിരീക്ഷകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു.
പോളിങ് ബൂത്തുകളില് അക്രമ സംഭവങ്ങള്
പോളിങ് ബൂത്തുകളില് ചിലയിടങ്ങളില് അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോപാൽഗഞ്ചിലെ ഒരു പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ബോബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ 13 വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിച്ചുപാറയിലെ രേഷ്മ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂള് സെൻ്ററിൽ രാവിലെ ഒന്പത് മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
അർദ്ധസൈനിക സഹായ സേനയായ അൻസാറിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളും പരിക്കേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കുകൾ നിസാരമാണെന്നും താമസിയാതെ വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിച്ചതായും പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ സഹിറുൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു.
ഗുരുചരൺ ഹൈസ്കൂള് സെൻ്ററിന് മുന്നില് ക്രൂഡ് ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. രാവിലെ 10:15 ഓടെയാണ് സംഭവം. തുടര്ന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നിർത്തിവച്ചു. സ്ഫോടനങ്ങൾ വോട്ടർമാരിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ച്ചടിച്ചതായി പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു."ഞങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചെങ്കിലും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഖുൽനയിലെ ഒരു പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തിനിടെ ഒരു ബിഎൻപി നേതാവ് മരിച്ചു. ജമാഅത്തെ-ഇ-ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകരുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് മരിച്ചത്.
