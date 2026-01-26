ETV Bharat / international

'രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി'; ഷെയ്‌ഖ്‌ ഹസീനയെ വിമര്‍ശിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയുടെ ശബ്‌ദ സന്ദേശം പൊതുപരിപാടിയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യവും ഞെട്ടലുമുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഹസീനയെ കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകാത്തതിൽ ഇപ്പോഴും ഖേദിക്കുന്നതായും ബംഗ്ലാദേശ്.

SHEIKH HASINA SHEIKH HASINA SLAMS YUNUS GOVT BANGLADESH CONFLICT LATEST NEWS IN MALAYALAM
Sheikh Hasina (ANI)
ധാക്ക: ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അവാമി ലീഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷയുമായ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ ശബ്‌ദ സന്ദേശം കേൾപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടം. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജനാധിപത്യ പരിവർത്തനത്തിനും ഭീഷണിയായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഹസീന ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയുടെ ശബ്‌ദ സന്ദേശം പൊതുപരിപാടിയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യവും ഞെട്ടലുമുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലാദേശിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയുടെ പരാമർശം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ആരോപിച്ചതായി ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു."ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പരിവർത്തനത്തെയും സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൈമാറ്റ കരാർ പ്രകാരം ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യം ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും ഹസീനയെ കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകാത്തതിൽ ഇപ്പോഴും ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും" പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ആഞ്ഞടിച്ച് ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന

ബംഗ്ലാദേശിലെ നിലവിലെ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന. മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തെന്നാണ് ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് എതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണം. മുഹമ്മദ് യൂനുസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നാൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമാകില്ലെന്നും ഹസീന ആരോപിച്ചു. "ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ യഥാർഥവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തയാറാകണം. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭരണഘടന പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം" ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു.

2026 ഫെബ്രുവരി 12നാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ അവാമി ലീഗ് പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ധാക്കയിൽ നിന്ന് ഷെ്യ്‌ഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടർന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സുപ്രീംകോടതി ഹസീനയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത്. തിരികെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഹസീനയെ അയക്കണമെന്ന നിർദേശം ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുകയായിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാർ ബംഗ്ലാദേശിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുകയാണെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.

