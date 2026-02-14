ബംഗ്ലാദേശിൽ വിജയാഘോഷവുമായി ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി; വോട്ടെണ്ണലിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി
Published : February 14, 2026 at 10:41 AM IST
ധാക്ക: 2024ൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ തിമിര്പ്പില് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി(ബിഎൻപി). ബിഎൻപി നേതാവ് താരിഖ് റഹ്മാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായേക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബിഎൻപി സഖ്യം 212 സീറ്റുകളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സഖ്യം 77 സീറ്റുകളും നേടി.
"വോട്ടെണ്ണലിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ" നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും "പരിഹാരം" വേണമെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാവ് ഷഫീഖുർ റഹ്മാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹസീന പ്രസ്താവനയിറക്കി.
പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ 15 വർഷത്തെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകാലത്ത് തകർന്ന തൻ്റെ പാർട്ടി 170 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യത്ത് അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് ബിഎൻപി മേധാവി താരിഖ് റഹ്മാൻ വോട്ടെണ്ണലിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 300 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 299 എണ്ണത്തിലും പോളിങ് 59 ശതമാനമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിലെ മറ്റ് 50 സീറ്റുകൾ ഏതൊക്കയാണെന്ന് പാർട്ടി പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബിഎൻപി നേതാവ് താരിഖ് റഹ്മാന് ഇന്ത്യ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള സമീപകാല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്."ചരിത്രപരമായ വിജയത്തിന്" യുഎസ് എംബസി റഹ്മാനേയും ബിഎൻപി അംഗങ്ങളേയും അഭിനന്ദിച്ചു. 2024 ലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ബിഎൻപിയെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്ത് എത്തി.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല നേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് "പേടിസ്വപ്നം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഒരു പുതിയ സ്വപ്നത്തിന് തുടക്കമിട്ടു" എന്നും പറഞ്ഞു. "നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ വലിയ ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി നാം ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരും," 45 കാരനായ എംഡി ഫസ്ലുർ റഹ്മാൻ എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ 17 വർഷം, ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു" അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" ധാക്കയിലെ ബിസിനസുകാരനായ ഖുർഷിദ് ആലം പറഞ്ഞു.
"സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ തുടരുക" തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ" വരാനിരിക്കുന്ന സർക്കാർ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ക്രൈസിസ് ഗ്രൂപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധൻ തോമസ് കീൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 600-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഭീഷണികളും ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ രാജ്യമെമ്പാടും സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു പ്രചാരണ കാലയളവിനുശേഷം, വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടന്നു. വോട്ടെടുപ്പിനുശേഷം രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
മുഹമ്മദ് യൂനുസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു
പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടു കൂടി സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇടക്കാല നേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ്. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഹസീനയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം 85 വയസുള്ള സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ നയിച്ചത്. പൂർണ്ണമായും തകർന്ന" സർക്കാർ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഏകകക്ഷി ഭരണത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് തടയുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണ ചാർട്ടറിനെ യൂനുസ് പിന്തുണച്ചു.
