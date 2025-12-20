ETV Bharat / international

ജെൻ സി നേതാവിൻ്റെ മരണം: അതിർത്തികളിൽ അതീവ സുരക്ഷ, ഷെരീഫ് ഒസ്‌മാൻ ഹാദിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന്

തീവ്ര ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ഹാദി. 2024 ജൂലൈയില്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ 'ഇങ്ക്വിലാബ് മഞ്ച'യുടെ പ്രധാന നേതാവ്.

File Photo of Sharif Osman Hadi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 10:56 AM IST

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരുതലോടെ നീങ്ങാൻ ഇന്ത്യ. ജെൻ സി നേതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ അതിർത്തി കടക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്‌മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ഹൈകമ്മീഷനുകൾക്കും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അന്തരിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് യുവ നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്‌മാൻ ഹാദിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കും. യുവജന സംഘടനകളേയും വിദ്യാർഥികളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ ദേശിയവാദ, ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ഹാദി. 2024 ജൂലൈയില്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ 'ഇങ്ക്വിലാബ് മഞ്ച' യുടെ പ്രധാന നേതാവ് കൂടിയാണ് അന്തരിച്ച ഹാദി.

മൃതദേഹം ബിമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (എച്ച്എസ്ഐഎ) എത്തി. കർശന സുരക്ഷയോടെയും പൊതുജന വിലാപത്തിനും ഇടയിലൂടെയുമാണ് മൃതദേഹമെത്തിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ആർമി, ആംഡ് ഫോഴ്‌സ് ബറ്റാലിയൻ (എഎഫ്‌ബി) അംഗങ്ങളെയും പൊലീസിനേയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വൻതോതിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ഹാദിയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ വേഗത്തിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊലയാളികളോട് "ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കില്ല" എന്നാണ് യൂനസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. മുഹമ്മദ് യൂനുസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഇന്നലെ ഹാദിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക സംഘർഷമാണുണ്ടായത്. പുലർച്ചെ 1:30ന് ചാട്ടോഗ്രാമിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇഷ്‌ടികകളും കല്ലുകളും എറിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചു. പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജ്ജും നടത്തിയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടത്. 12 പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടതുപക്ഷ ചായ്‌വുള്ള ഉദിച്ചി ശിൽപിഗോഷ്‌ടിയുടെ പ്രധാന ഓഫിസിനും പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടതായി സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജംഷെഡ് അൻവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹാദിയുടെ അക്രമികൾ കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

ALSO READ: 'ജെൻസി' സമരനായകൻ്റെ വിയോഗം; ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപക സംഘർഷം, ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരം വ്യാപകം

