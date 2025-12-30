ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം 'തുലാസില്‍'?; ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതിനിധി ധാക്കയിൽ എത്തിയതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ധാക്ക: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മിഷണർ എം റിയാസ് ഹമീദുള്ള ധാക്കയില്‍. ചില അടിയന്തര സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതിനിധി ധാക്കയിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി (ഡിസംബർ 29) വൈകിയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നത്.

"ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ സമീപകാല സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മിഷണർ എം റിയാസ് ഹമീദുള്ളയെ അടിയന്തരമായി ധാക്കയിലെത്തി", എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

ഇസ്ലാമിക സഖ്യത്തിനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവജന പാർട്ടികൾ

ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇസ്ലാമിക സഖ്യത്തിനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവജന പാർട്ടികൾ. 2024 ജൂലൈയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും (ജെ‌ഇ‌ഐ) അതിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ഇസ്ലാമി ഛത്ര ശിബിറും നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, തടസപ്പെടുത്തൽ, എൻ‌സി‌പിക്കെതിരായ (നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി) തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിലെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണം, വനിതാ അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ ഓൺലൈൻ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജമാഅത്തെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ഇസ്ലാമി ഛത്ര ശിബിർ മറ്റ് പാർട്ടികളെ തടസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നും എൻ‌സി‌പി കൺവീനർ നഹീദ് ഇസ്ലാമി പറയുന്നു. ഈ സഖ്യം പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും പൊതുജന പിന്തുണയും തകർക്കുമെന്നും നഹീദ് ഇസ്ലാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നഹീദ് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ‌സി‌പിയും റിട്ട. കേണൽ ഒലി അഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും (എൽ‌ഡി‌പി) ഇസ്ലാമിക പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതായി ജമാഅത്തെ നേതാവ് അമീർ ഷഫീഖുർ റഹ്മാൻ ഒരു പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി എൻ‌സി‌പിയുമായി ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

ജമാഅത്തയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് എൻസിപി ജോയിൻ്റ് കൺവീനർ തജ്‌നുവ ജബീൻ രാജിവയ്‌ക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ രാഷ്‌ട്രീയ തന്ത്രത്തിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും തജ്‌നുവ ജബീൻ ആരോപിച്ചു. ജമാഅത്തയുമായുള്ള സഖ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പാർട്ടി കൂട്ടത്തോടെ രാജിവക്കേണ്ടി വരുമെന്നും തജ്‌നുവ ജബീൻ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ 1971-ൽ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ ജമാഅത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ്, വംശഹത്യയിൽ കാണിച്ച സഹകരണം, യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ നിലപാട് എന്നിവ ജനാധിപത്യ ധാർമ്മികതയുമായും പാർട്ടിയുടെ തത്വങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണെന്നും തജ്‌നുവ ജബീൻ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ എൻ‌സി‌പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഅത്തെയ്‌ക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

